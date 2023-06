Vykoupili pozemky, vykáceli stromy, ale ministerstvo stavbu obchvatu obcí u Českých Budějovic zastavilo

Už letos mělo Ředitelství silnic a dálnic začít stavět obchvat Dasného a Češnovic na Českobudějovicku. Projekt, na který místní lidé čekají desítky let, se teď ale kvůli nedostatku peněz zastavil. Ministerstvo dopravy to má spolu s dalšími úspornými opatřeními oficiálně oznámit na úterní tiskové konferenci. S informací o zastavení prací přišla jako první Mf DNES. České Budějovice 11:32 28. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doprava z Českých Budějovic směrem k obcím Dasný a Češnovice | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

„Provoz tady vypadá hrozivě, je to čím dál tím horší, protože aut nikdy nebude ubývat, naopak jich bude přibývat. A bohužel v souvislosti s tím tu častěji dochází k nehodám,“ popisuje Tomáš Peterka z Češnovic, před jehož domem denně projede zhruba 20 tisíc aut.

Místostarosta Pištína, pod který Češnovice spadají, bydlí přímo u hlavního tahu z Českých Budějovic na Písek. Pár metrů od domu má přechod pro chodce, který ale podle něj nikdo nevyužívá. „Přechod pro chodce u nás znamená hazardovat se životem. Když už se najde slušný řidič, který vás pustí, tak je za to většinou ztrestaný tím, že do něj někdo narazí zezadu. Několikrát jsem to viděl na vlastní oči,“ líčí.

Starostu Pištína Jaroslava Havla informace o zastavení projektu šokovala. Ihned podle svých slov kontaktoval ministerstvo dopravy. Odpověď zatím nedostal.

„Ještě v únoru, březnu jsme slyšeli, že je to priorita. Myslím, že pokud by stavba byla zastavena, škody budou mnohem větší, než kdyby se postavila. Velká práce byla s výkupem pozemků, vypořádáním všech připomínek. Ředitelství silnici a dálnic velmi vyšlo vstříc a vyhovělo všem majitelům okolních pozemků, takže všude budou vybudované cesty,“ připomíná.

Silniční přeložka má být dlouhá přibližně 8,5 kilometru. Na jejím začátku v Českém Vrbném u odbočky na Hlubokou už kvůli stavbě silničáři vykáceli stromy. „Prostě jsme byli připravení, že na jaře zahájíme soutěž na výběr zhotovitele a na podzim začneme. Ta stavba je připravená a bude čekat na schválení na ministerstvu dopravy. V republice je toho tolik, že dálniční síť má teď přednost,“ uvádí ředitelka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková.

Jihočeský hejtman Martin Kuba zatím informaci o zastavení projektu nepotvrdil. Pokud by to ale ministerstvo dopravy oznámilo, chce s vládními představiteli jednat. „Chci jednat s panem ministrem o nějakém reálném příslibu toho, kdy by ty finanční prostředky měly přitéct. Jestli se vláda domnívá, že zastavením všech investic pomůže ekonomice, tak já si to nemyslím,“ říká.

Výstavba Severní spojky, která má propojit silnici I/20 s dálnicí D3, podle Ředitelství silnic a dálnic a hejtmanství v ohrožení není.