Obec Huntířov zkouší nový úsekový radar. Přestupky přejdou pod agendu města Děčína

Rychlost automobilů projíždějících Huntířovem na Děčínsku teď zkušebně měří úsekový radar. Obec ho pořídila za víc než milion korun, informovala nezávislá starostka Renata Fajáková. O administrativu spojenou s přestupky se bude od podzimu nově starat magistrát v Děčíně, na který také poputují výnosy z pokut.

ilustrační foto

Obec Huntířov radar pořídila za více než milion korun (Ilustrační foto)

Huntířov leží na hlavním tahu z Děčína do Liberce a právě na krátkém úseku v obci překračují řidiči rychlost nejčastěji. Podle starostky Renaty Fajákové ale přes silnici přechází děti do tamní základní školy. Proto se obec rozhodla investovat do pořízení radaru s úsekovým měřením.

„Cílem zavedení úsekového měření je zvýšení bezpečnosti na frekventované silnici I/13, snížení rizika dopravních nehod a ochrana všech účastníků silničního provozu – chodců, cyklistů i řidičů samotných,“ píše obecní měsíčník.

Na dodržování pravidel silničního provozu v Huntířově budou nově dohlížet policisté statutárního města Děčín. Obec Huntířov nebude mít z příslušného opatření žádný zisk, příjmy z pokut náleží Děčínu. Město také pokryje náklady spojené s prací policistů a přestupkovou administrativou.

