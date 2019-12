Lidé na vesnicích dlouhodobě nechtějí kandidovat. Ministerstvo vnitra plánuje, že jim obec zruší

Stát chce rušit obce, kde lidé dlouhodobě nechtějí kandidovat do zastupitelstva. Počítá s tím návrh nové koncepce veřejné správy, který vládě předložilo ministerstvo vnitra. Resort by chtěl v takovém případě obec sloučit s jinou. Uklidňuje přitom, že by se to stávalo jen ojediněle. Některé obce se ale obávají, že tím obyvatelé ztratí kontrolu nad místním děním.

