Obec prodala mimořádně levně parcely, získaly je děti zastupitelů. ‚Děláme to pro lidi,‘ říká místostarosta

Zastupitelé obce Staré Heřminovy na Bruntálsku prodali sedm stavebních pozemků, ovšem mimořádně levně a za podezřelých podmínek.

Cenu obec stanovila na 50 korun za metr a parcely dostali ti, kteří si o ně řekli první. Nejrychlejší byly děti zastupitelů.

Obec navíc utratila miliony korun za novou silnici, optický kabel a centrální čističku, která slouží výhradně nové lokalitě. Ostatní lidé v obci si musí kupovat domácí čističky.

Vedení obce svůj postup hájí tím, že chtělo podpořit místní mladé lidi. Ministerstvo vnitra chce ale případ prověřit. Původní zpráva Staré Heřminovy (Bruntálsko) 6:00 3. července 2025

Na okraji vesničky Staré Heřminovy na Bruntálsku se kdysi rozkládal ovocný sad, teď tady rostou nové rodinné domy. Na jedné straně pod svahem již svítí žlutá fasáda nového přízemního domku. Patří dceři zdejší starostky Daniely Skotnicové.

Vedle koupil parcelu její syn, naproti staví dcera místostarosty Kajetána Pobežala (oba za sdružení Zdravý rozum), o kus dál má pozemek jeho neteř, na opačném konci již bydlí s rodinou jeho synovec, jenž je zároveň synem bývalého místostarosty.

Všichni koupili stavební parcely od obce v době, kdy ji vedli jejich rodiče (někteří jsou v čele dosud). Podle zjištění Radiožurnálu je získali extrémně levně a za mimořádně výhodných podmínek.

V lokalitě Za Úředníčkem by mělo vyrůst sedm rodinných domů

Obec navíc utratila miliony z veřejných peněz, aby jejich lokalitu zvelebila. Mezi domky obec vybudovala novou silnici, položila optické kabely, chystá osvětlení a na rozdíl od ostatních lidí ve Starých Heřminovech, kteří si musí pořizovat domácí čističky, obyvatelům této lokality postavila čističku odpadních vod za veřejné peníze. Slouží výhradně jim, nikdo další se na ni připojit nemůže.

Starostka Daniela Skotnicová odmítla okolnosti prodeje pozemků vysvětlit. Zastupitel Kajetán Pobežal, jehož příbuzní koupili tři parcely, tvrdí, že všechno bylo v pořádku. „My to děláme pro lidi,“ reagoval na dotazy Radiožurnálu.

Ministerstvo vnitra ale případ prověří. „Obec prodala stavební pozemky za značně nestandardních podmínek,“ konstatoval ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Miroslav Veselý, když se seznámil s veřejně dostupnými dokumenty. „Ta situace vzbuzuje poměrně výrazné pochybnosti nad tím, zda postup byl zcela transparentní, zda nedošlo ke zvýhodnění právě členů zastupitelstva a jejich rodinných příslušníků. Určitě si to zaslouží pozornost ministerstva vnitra,“ dodal s tím, že si ministerstvo vyžádá od obce detailní podklady.

Celý případ začal v roce 2019. Obec Staré Heřminovy pod vedením starostky Skotnicové se tehdy rozhodla, že nabídne zájemcům obecní parcely ke stavbě rodinných domů. Cenu zastupitelé stanovili na 50 korun za metr. Zvolili ji sami, žádný znalecký posudek si obec nezadala.

V dokumentu nazvaném „Zásady prodeje pozemkových parcel“ z následujícího roku 2020 vedení obce psalo, že nechce „vytvořit zisk“, ale dát takovou cenu, kterou si mohou dovolit mladí lidé. Proč právě 50 korun za metr, ale nevysvětlilo.

Vedení vesnice zveřejnilo nabídku na úřední desce, ale to bylo vše. Žádný další způsob, jak informovat širší veřejnost, zastupitelé nezvolili. Žádnou analýzu trhu, žádné zjišťování, jaký je o pozemky zájem.

‚Prostě to tak vyšlo‘

Zájemci se mohli začít hlásit bezprostředně poté, co byla nabídka vyvěšena. Pro případ, že by jich bylo víc než pozemků, zastupitelé rozhodli, že vyhraje ten, kdo žádost pošle rychleji. A nejrychlejší byly děti zastupitelů. Kajetán Pobežal ale odmítá, že by se dopředu domlouvali. „Prostě to tak vyšlo,“ uvedl.

V roce 2021 obec pět parcel prodala. A rok na to další dvě parcely. Cena vzrostla z 50 korun za metr na 100 korun, hlavním kritériem výběru byl ale opět čas. Obec začala přijímat žádosti 2. května 2022 přesně v 8.00, zájemci na to měli 12 dnů.

Podle zjištění Radiožurnálu syn starostky poslal svou žádost pouhých šest minut po startu a druhou žádost předběhl o 10 minut. Závod o druhý pozemek vyhrála dcera místostarostova známého.

Právě pravidlo, že uspěje ten, kdo přijde dřív, považuje Miroslav Veselý z ministerstva vnitra za problematické. „Zastupitelé mívají nejsnazší přístup k informacím,“ řekl.

Pozemky jsou v místech bývalého sadu

Vznikla lokalita se sedmi pozemky, jíž místní říkají příznačně Za Úředníčkem. Název odkazuje na budovu bývalého zámečku, který od roku 1945 spravoval živnostník Oldřich Úředníček, kvůli němuž pak lidé zámečku přezdívali Úředníčkův dům.

Místním lidem se způsob prodeje obecních pozemků nelíbí. „Když jste starostou obce, teoreticky si můžete dělat, co chcete,“ řekl asi pětatřicetiletý muž, jenž bydlí na dohled lokality Za Úředníčkem. „Není to správné, ale co s tím chcete dělat? Když nemáte žalobce, nemáte soudce,“ rozpačitě krčil rameny.

Znalec: cena 10x vyšší

Případu se ale chopil spolek Za lepší zítřky. „Pokud se ty pozemky prodaly potomkům a kamarádům zastupitelů a to takovým způsobem, že do toho nikdo nemohl vběhnout, tak to je samozřejmě zvláštní. Okolnosti převodu pozemků určitě nebyly standardní,“ uvedl člen spolku František Růžička.

Spolek poslal vedení obce loni v prosinci dotazy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Starostka Skotnicová odepsala, že za zpracování odpovědí chce zaplatit 1720 korun. Spolek podal stížnost ke krajskému úřadu, a ten nařídil, aby obec odpověděla bezplatně. Dodnes ale podle Růžičky konkrétní odpovědi neposlala.

Spolek si navíc nechal vypracovat znalecký posudek, aby porovnal obecní cenu s částkami, za které se v letech 2020 a 2022 běžně prodávaly jiné pozemky v nejbližším okolí. Znalec Ladislav Byrtus stanovil obvyklou cenu na 478 a 581 korun za metr. Když se ho reportér Radiožurnálu ptal, co říká na to, že jeho ceny jsou o tolik vyšší, než za kolik prodávala obec Staré Heřminovy, odpověděl: „Hlavní důvod je asi v těch rodinných vazbách.“

Třeba vedlejší obec Horní Benešov nyní nabízí stavební parcely podstatně dráž – chce více než tisícovku za metr. A cenové poměry jsou dnes jiné i ve Starých Heřminovech. Když zastupitelé jednali minulý týden o prodeji jiné parcely v obci místnímu podnikateli, navrhovali cenu kolem 400 korun za metr.

Ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra Miroslav Veselý říká, že obce si mohou stanovit vlastní pravidla a jít výrazně pod cenu. Vždy to ale musí pořádně zdůvodnit. „Z těch podkladů, které máme, zatím příliš nevyplývá, že by to obec nějak podrobně zdůvodňovala,“ řekl Veselý. „Nicméně důležité je, aby to obec dokázala doložit dodatečně na výzvu ministerstva,“ doplnil.

120 tisíc, nebo půl milionu

Syn starostky nakonec svůj pozemek v lokalitě Za Úředníčkem vrátil. V tu chvíli se ukázalo, jaký je o pozemky ve Starých Heřminovech zájem. Podle zjištění Radiožurnálu se totiž obci ozvali nejméně dva lidé, kteří tento pozemek chtěli a nabízeli za něj mnohem víc, než kolik stanovila obec.

„Je to hezké místo s perspektivou a za ty peníze mi přišlo úplně neuvěřitelné, že je možné koupit pozemek. U nás kolem Poděbrad jsem sháněl pozemek a to jsou ceny desetinásobné,“ řekl Josef Moravec. Letos v únoru proto poslal obci Staré Heřminovy žádost o pozemek, který vrátil syn starostky. „Nabízel jsem 200 korun za metr, poslal jsem datovkou dopis, nikdo se mi neozval,“ dodal.

Dalším zájemcem je Tomáš Macejka, jenž poslal obci žádost letos v lednu. Za pozemek, který obec původně prodala synovi starostky za necelých 120 tisíc, byl ochotný dát až půl milionu. „Nikdo se mnou ale nekomunikuje, takže já jsem momentálně ve stavu, kdy nevím, jestli vůbec je reálná možnost pozemek získat a začít na něm stavět, nebo jestli to mám vzdát,“ uvedl.

Stavební parcely získali příbuzní zastupitelů

‚Pečovali jsme o svoje občany‘

Místostarosta Kajetán Pobežal, jehož příbuzní získali tři pozemky, postup obce hájí. „Takové podmínky byly stanovené a podle nich se jelo,“ řekl. Na otázku, jestli podle něj zastupitelé pečovali o obec s péčí řádného hospodáře, odpověděl: „My jsme pečovali o svoje občany.“

Proč se zastupitelé nepokusili například dražbou získat za pozemky víc peněz? „Podívejte se, vy nechápete jednu věc, my to děláme pro lidi. Aby i člověk, který nemá peníze, si to mohl koupit,“ zdůvofdnil Pobežal.

Odmítl, že by stanovenými podmínkami někoho zvýhodnili. „Určitě ne,“ vyloučil. A stejně odpověděl i na otázku, jestli nebyl ve střetu zájmů, když zastupitelstvo, jehož byl členem, rozhodlo o prodeji pozemků jeho dceři a jeho dalším dvěma příbuzným. Na dotaz, zda oznámil před hlasováním možný střet zájmů a jestli pro prodej parcel zvedl ruku, ale neodpověděl.

„Tady nikdo jiný není,“ řekl a ukázal kolem sebe na okolní domy v obci, „tady je můj bratr, tady je moje sestra, tady je moje teta, máte střet zájmů? V tom případě neuděláte nic.“

Podobně mluvila starostka Daniela Skotnicová. „Nás je tady dvě stě a když se podíváte, ten je rodina s tím, ten je rodina s tím, tak by zastupitele nemohl dělat nikdo. Copak ty děcka mají trpět za to, že zrovna jejich rodiče byli v té době v zastupitelstvu?“ řekla.

Na další otázky ale odmítla odpovídat. „Nebudu v tom rozhovoru pokračovat. Jestli se v tom někdo chce dál patlat, tak se v tom patlejte. My jsme v té době rozhodovali podle okolností, které byly, a já si stojím za tím, co jsme rozhodli, a nebudu už nic víc komentovat,“ řekla. Na otázku, jestli zastupitelé zvýhodnili svoje děti, odpověděla: „Dobře, berte si to, jak chcete.“ A pak dodala: „Běžte mi k šípku.“

Radiožurnál oslovil i příbuzné zastupitelů, kteří uvedené parcely získali. Jediný, kdo na dotazy Radiožurnálu odpověděl, byl syn starostky Karel Skotnica. Odmítl, že by mu k nákupu pozemku pomohlo to, že starostkou je jeho matka.

„Žádost jsme připravili s bývalou snoubenkou, žádost jsem vytiskl v Ostravě na bytě a dal do obálky. Podmínky byly veřejně dostupné. S maminkou jsem tuto věc vůbec neřešil, právě proto, že je starostkou,“ napsal v odpovědi.

Tvrdí, že informace o prodeji pozemku se dozvěděl z úřední desky obce. „V den zahájení příjmu žádostí jsem vstával ve 4.00, bývalá snoubenka se smála, kolik budíků si chystám. Vyjížděl jsem kolem 5.00 z Ostravy a u obecního úřadu jsem byl už kolem 6.00. Chtěli jsem mít jistotu, že o vytoužený pozemek a domov nepřijdeme,“ popisuje, jak žádost podal.

Kvůli prodeji pozemků padlo i trestní oznámení. „Po vyhodnocení všech získaných a zjištěných informací policejní orgán věc v březnu loňského roku odložil,“ napsal mluvčí policie v Moravskoslezském kraji Jan Segsulka.

Trestní oznámení považuje Skotnica za cílené útoky, kvůli nimž se mu rozpadla rodina, a proto nakonec pozemek vrátil.

Rozpočítání nákladů

Nejenže obec nezískala prodejem pozemků tolik, kolik mohla. Za výstavbu nové části Za Úředníčkem navíc zaplatí miliony. Třeba položení optických kabelů k připojení internetu platila obec, stálo ji to přes 100 tisíc. Ve smlouvě na nákup pozemků obec původně vůbec nepočítala, že by to měli platit kupující. Na posledním jednání zastupitelstva 26. června starostka Skotnicová ale slíbila, že náklady nechá rozpočítat a po obyvatelích lokality Za Úředníčkem to bude požadovat.

Miliony korun obec zaplatila za novou silnici a centrální čističku odpadních vod pro sedm domů v nové lokalitě, dva jsou už na ni napojené. Nikdo další z okolí se ale na čističku nenapojí. Například místní zemědělec Josef Janko o to žádal, ale neuspěl. „Obec mi to přislíbila, ale nakonec slib nesplnila,“ tvrdí.

Na červnové schůzi zastupitelstva si navíc jedna z místních žen stěžovala, že zatímco ona musela za domácí čistírnu zaplatit 30 tisíc a další peníze stojí její provoz, obyvatelé nové lokality jsou na obecní čističku připojení zdarma. Starostka Skotnicová slíbila, že i obyvatelé lokality Za Úředníčkem oněch třicet tisíc zaplatí.

Všemi investicemi obce do nové lokality se bude ministerstvo zabývat. „To jsou všechno střípky podpory, které by se volení zástupci měli vyvarovat. Zvlášť, když jde o rodinné příslušníky,“ komentoval investice v lokalitě ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra Miroslav Veselý.

Způsob prodeje obecních pozemků se ale má ve Starých Heřminovech v budoucnu změnit. Na poslední červnové schůzi zastupitelé schválili, že další dva pozemky Za Úředníčkem už budou prodávat přes realitní kancelář.