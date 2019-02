Za pomoc společnosti čistý rejstřík. Trest si loni odpracovalo přes šest tisíc lidí

Za neplacení alimentů dostal Petr J. původně podmíněný trest. Soudu ale navrhl, že by si ho radši odpracoval. Ten mu vyhověl a nařídil 250 hodin obecně prospěšných prací. Tento typ alternativních trestů v Česku pořád patří mezi nejvyužívanější. Jen loni jich soudci uložili přes šest tisíc. Odsouzení nejčastěji pomáhají na stavbách, v manuálních provozech nebo uklízejí. Praha 8:55 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: pwkps | Zdroj: Pixabay

„Mužská noclehárna má dvě patra, je tady čtrnáct až šestnáct lidí. V zimním období to bývá nabité,“ ukazuje v sídle Armády spásy v pražských Holešovicích padesátiletý Petr. Za neplacení alimentů si tu odpykává nařízených 250 hodin obecně prospěšných prací.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Prospěšné práce výměnou za čistý rejstřík. Svůj trest si loni odpracovalo přes šest tisíc lidí. Natáčela Kateřina Součková

„Mám odpracovanou zhruba polovinu. Do června bych to měl mít hotové, dostal jsem to na rok,“ doplňuje pro Radiožurnál.

A jak jeho trest probíhá? „Je potřeba tady vytřít, zkontrolovat, jestli svlékli povlečení, odevzdali ho na praní a ustlali. A pokud je tady nějaký nepořádek, který tady zbyl, tak ho vyházet. A připravit to na další noc,“ přibližuje svoje povinnosti.

Když si Petr nařízené hodiny odpracuje, úřady mu vymažou záznam z rejstříku trestů. Celkem loni pachatelé splnili přes 900 tisíc hodin obecně prospěšných prací.

‚Někteří to chtějí ošulit‘

Soudy je ukládají za méně závažné trestné činy, kde horní sazba nepřesahuje pět let. Nejčastěji je to za krádeže, řízení bez řidičského průkazu nebo právě neplacení výživného.

Botanická zahrada zakázaným perimetrem. Radiožurnál otestoval elektronický náramek pro vězně Číst článek

„Spočívá v povinnosti odsouzeného odpracovat bezplatně ve volném čase počet hodin, které mu soud stanoví,“ vysvětluje náměstek ředitele Probační a mediační služby Marek Tkáč.

„Je tam aktivní prvek - nejen něco pasivně strpět, třeba být doma jako u trestu domácího vězení, ale i vykonat něco ve prospěch komunity nebo obce,“ doplňuje.

Kromě toho odsouzení neztratí kontakt se společností a líp jim to pomůže se začleňováním.

„Najdou se lidé, kteří to chtějí různým způsobem ošulit. Ptají se, jestli si mohou vzít s sebou manželku nebo děti, které by jim pomohly,“ usmívá se arciděkan liberecké farnosti Radek Jurnečka, který má s odsouzenými k obecně prospěšným pracím zkušenost.

„Ale většinou chápou, že je to možnost, která se jim nabízí. A pokud ji nevyužijí, tak se jim život trochu sníží,“ dodává.

Trestů obecně prospěšných prací sice soudy vyměřují v porovnání s minulými roky méně, podle probační a mediační služby se je ale daří líp přizpůsobovat konkrétním odsouzeným a víc lidí je úspěšně dokončí.