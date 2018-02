Jednání o referendu pokračuje. 'O vystoupení z EU by se hlasovat nemělo,' opakuje ANO

Zástupci ANO, SPD, KSČM a Pirátů se na úterní pracovní schůzce shodli na tom, že obecné referendum by mělo být závazné. Po jednání to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Strany se v některých otázkách dále rozcházejí, nejvýrazněji v tom, čeho by se mohlo referendum týkat. ANO podle Heleny Válkové trvá na tom, že by mezi otázky položené v plebiscitu nemělo patřit vystoupení z EU. Strany budou v diskusi o referendu pokračovat příští týden. Praha 18:20 6. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Helena Válková | Foto: Filip Jandourek

Motivem úterní schůzky čtyř stran bylo podle Válkové z hnutí ANO to, aby poslanci na nadcházející schůzi v závěru února neodmítli návrh SPD na obecné referendum v prvním čtení.

Referendum o vystoupení z EU hrozí v případě dalších kvót, varuje Lubomír Zaorálek Číst článek

Vláda Andreje Babiše (ANO) v půlce ledna navzdory doporučení svých legislativců neodmítla návrh ústavního zákona poslanců SPD, který obecné referendum navrhuje. Podle Okamury v úterý na schůzce panovala shoda, že by sněmovna mohla poslat předlohu do Senátu v polovině roku.

Válková řekla, že na jednání se sešly strany, které měly o téma zájem. Sociální demokraté chyběli kvůli tomu, že zatím není zřejmé, kdo je bude zastupovat po sjezdu, který se koná příští neděli.

Zástupci stran hovořili o nejzásadnějších otázkách, tedy co by mělo a nemělo být tématem referenda, kolik lidí by ho mohlo vyvolat a jaká by měla být nutná účast pro jeho platnost.

Mezi nulou až 35 procenty

Okamura ocenil, že strany reprezentující ústavní většinu si měly zájem otázku referenda vyjasnit. Shoda podle něj panuje na závaznosti referenda. U hranice účasti potřebné pro platnost strany navrhovaly čísla mezi nulou až 35 procenty. „Co se týče podpisů pro vyvolání, nejčastěji se mluví o 500 000 až 700 000 podpisů,“ uvedl. SPD dříve navrhovala 100 000 podpisů, ANO hovořilo o 800 000.

Britská opozice nechce další referendum o vystoupení z Evropské unie. Setrvání má nyní větší podporu Číst článek

ANO chce z možných otázek vyloučit setrvání v EU. „Zatím říkám, že toto je z našeho pohledu vyloučené, ale máme před jednáním klubu ANO,“ uvedla Válková.

Podle Pirátů by se referendum unie týkat mohlo, ovšem za tvrdších zákonných podmínek. Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík novinářům řekl, že nižší kvórum by se mohlo týkat vnitrostátních otázek, jako je třeba kouření v restauracích. O členství v mezinárodních organizacích by pak měla rozhodovat kvalifikovaná 60procentní většina.

ODS zákon o obecném referendu odmítá jako celek. „K parlamentní demokracii našeho typu institut obecného referenda nepatří. Je to věc, která problematizuje politickou odpovědnost, která neumožňuje dobře rozhodovat o složitých otázkách,“ řekl v úterý předseda strany Petr Fiala. Referendum podle něj patří do nižších úrovní politiky, například při rozhodováních v obcích. ODS se podle něj nebrání ani speciálnímu referendu ke klíčovým otázkám jako přijetí eura, takové referendum se ale vždy vyhlašuje konkrétním zákonem pouze k dané otázce.