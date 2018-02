Debata o referendu přerušena. Strany se neshodly na 'způsobu' hlasování, pomoci má osvětový seminář SPD

Poslanci přerušili debatu o návrhu hnutí SPD na zavedení obecného referenda. Pokračovat v ní budou na příští sněmovní schůzi. Do té doby chce SPD uspořádat pro poslance odborný seminář o referendu. Voliči by podle Okamury mohli rozhodovat ve všelidovém hlasování téměř o čemkoliv. Referendum chce za určitých podmínek například ANO a KSČM. Praha 19:59 27. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura během debaty ve sněmovně o obecném referendu | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Návrh SPD zřejmě čekají ve sněmovně úpravy. Hlavně parametry, za kterých by bylo možné referendum pořádat. Hnutí ANO například nechce, aby se v něm mohlo rozhodovat o vystoupení Česka ze Severoatlantické aliance nebo z Evropské unie. „Pro nás je k diskusi varianta přerušit projednávání tohoto zákona a vytvořit prostor pro nějakou větší debatu,“ řekl místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Předseda SPD Tomio Okamura si naopak myslí, že referendum by se mělo vztahovat i na evropská témata. „My sami žádné referendum o vystoupení z Evropské unie nepřipravujeme a chceme umožnit tuto iniciativu občanům,“ prohlásil Tomio Okamura v Poslanecké sněmovně. „Pokládáme za naprosto samozřejmé, že občané tohle právo mít musí.“

Návrh SPD počítá s tím, že k vyvolání referenda by stačilo 100 tisíc podpisů voličů, přičemž lidé by mohli hlasovat takřka o všem a jeho výsledek by byl platný a závazný bez ohledu na účast. Piráti chtějí, aby o vyvolání ústavního referenda muselo požádat 300 až 500 tisíc voličů.

Hnutí ANO podle prohlášení Heleny Válkové požaduje 700 tisíc podpisů a podmínku účasti 30 až 35 procent voličů pro platnost referenda. ČSSD ve svém prohlášení navrhla limit 850 tisíc podpisů.

Nejvyšší možná forma demokracie

Předseda ODS Petr Fiala odmítl tvrzení šéfa hnutí SPD Tomia Okamury, že je referendum nejvyšší možná forma demokracie. Okamurův návrh na zavedení ústavního zákona o obecném referendu podle Fialy napadá zastupitelskou formu demokracie, která funguje v České republice.

„Náš lid v České republice je zdrojem veškeré vládní moci a vládne tu, ale vládne tu prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. To má každý demokrat respektovat a podle toho i postupovat,“ řekl během svého vystoupení ve sněmovně předseda ODS Petr Fiala.

„Neměli bychom říkat, že tohle není demokracie, tohle není ústavní, tohle je něco špatného a my tady zavedeme něco dobrého,“ opřel se na závěr do tvrzení Okamury.

Projednávání zákona o obecném referendu poslanci přerušili do příští schůze sněmovny. Mezitím chce SPD uspořádat osvětový seminář o referendu s ústavními právníky.

Všelidové hlasování v nějaké podobě chce například hnutí ANO a KSČM. Zástupci menších stran návrh SPD odmítají, ČSSD předloží vlastní verzi zákona.