Nájmy v obecních bytech se zvedají. Někde o inflaci, jinde radnice mění sazby a zdražují i na dvojnásobek

Města se chystají zvednout nájmy v obecních bytech. Například na Vysočině se nájemné zvedne o inflační doložku, jinde radnice ještě přemýšlí, o kolik byty zdraží. V Kroměříži může některým lidem zdražit nájem v městském bytě až na 150 korun za metr čtvereční, v Oseku na Teplicku se náklady zvednou na 85 korun za metr čtvereční. Část obyvatel obecních bytů s tím nesouhlasí, nebo doufá, že peníze půjdou do oprav domů. Kroměříž/Osek/Jemnice 15:12 30. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Města se chystají zvednout nájmy v obecních bytech (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Platit zhruba 40 korun za metr čtvereční obytné plochy je příliš málo, říkají starostové Oseku nebo Újezdečku na Teplicku. Tolik tam lidé za nájem v obecních bytech platí. Radnice proto nájemné plánuje zdražit.

„Asi jsme s tím bohužel nepřišli úplně ve šťastný čas, ale udělat se to musí,“ reaguje starosta Václav Krtek (Osek všem). Za městský byt tady nájemníci platí od 37 do 52 korun za metr čtvereční. Město chce částku sjednotit a zvýšit na 85 korun.

„My ty obecní byty dotujeme z městského rozpočtu – což se mi nelíbí. Nevím, proč by zbytek města měl doplácet na nájemní byty. Po zdražení by ten nájem vycházel na zhruba 8000 korun se vším, včetně poplatků za výtah, společnou elektřinu a tak dále,“ přibližuje starosta Krtek.

Lidem se to ale nelíbí. „Jsme v době, kdy se zdražuje úplně všechno, tak je to další náklad,“ namítá mladší muž, nájemník městského bytu. „To z nás stáhnou kůži teda – máme malé důchody, tak tak vyžijeme. Bez energie platíme 4700 korun,“ stěžuje si další obyvatelka domu.

Osek s necelými 5000 obyvateli má asi 300 městských bytů – většinu ve dvou věžácích a s roční nájemní smlouvou.

Vysočina

Na Vysočině sáhly radnice k využití inflační doložky v nájemních smlouvách. Už k tomu přistoupili například v Jihlavě, Pelhřimově, Žďáře nad Sázavou nebo Havlíčkově Brodě. Tam se navýšení týká zhruba 600 bytů.

Nájemné radnice zvyšují kvůli inflaci i růstu cen stavebních prací. Nájemníci si proto připlatí i desítky korun měsíčně za každý metr čtvereční plochy.

Například v Jemnici čeká zdražování lidi při uzavření nové nájemní smlouvy. Většina z nich je totiž na dobu určitou.

„V roce 2021 jsme zdražili o 20 procent. Rok poté, tedy v roce 2022, jsme zdražili znovu o 20 procent. Ze 42 korun za metr jsme se tak dostali na částku 61 korun za metr,“ počítá místostarosta Jemnice Jiří Kopr (nez.)

Navýšení se odvíjelo od stavu a velikosti bytů. Nájemníci doufají, že z jejich peněz se zaplatí opravy domů.

„Chtěli jsme zvelebit bytovku zevnitř i zvenku, třeba natřít okapy, parapety. Nic z toho není. Ať zdražují, ale ať pro nás něco dělají,“ upozorňuje nájemnice Gabriela, která v městském bytě bydlí deset let a zdražení se jí bude týkat.

Právě nutné rekonstrukce jsou podle jemnické radnice důvodem zvyšování nájemného. Jemnice má ale přes 200 městských bytů a opravy bude řešit postupně.

„Chceme do toho investovat, bytový fond je třeba zlepšit, zrekonstruovat a zmodernizovat. Postupně, samozřejmě,“ říká místostarosta Kopr. Opravovat se ale nebudou byty, kde lidé stále bydlí, k rekonstrukci se přistupuje vždy po odstěhování nájemníka.

„Našli by se lidé, kteří by chtěli opravit třeba bytové jádro, protože tam je ještě umakart. Jenže když začnete, tak zjistíte, že je tam špatně voda, elektřina a obyvatele by musela obec vystěhovat,“ vysvětluje místostarosta.

Kroměříž

Připlatí si i nájemníci v městských bytech v Kroměříži, a to od července. Někteří budou platit i víc než dvojnásobek. Podle vedení města jsou nájmy v městských bytech dlouhodobě velmi nízké.

Město vlastní necelých 500 bytů, které nově rozdělí do tří kategorií. Namísto současných 65 korun za metr čtvereční tak budou nájemníci platit 100, 120 nebo 150 korun za metr čtvereční. Radnice tím chce podle starosty Tomáše Opatrného (ANO) získat peníze pro opravy a údržbu městských bytů.

Nájemníci si ale stěžují, že to s nimi radnice předem nediskutovala. „Nic nám neřekli, nikdo se nepřišel zeptat na náš názor. Platíme 10 tisíc korun a po zdražení se nám to zvedne o 7350 korun. Nevím, kdo na to došel, je to rána,“ vadí jednomu z nájemníků, který se o zdražení dozvěděl z letáčku ve schránce.

I když velkou část bytů obývají senioři, kteří mohou mít s placením nové ceny problém, město vidí krok jako nevyhnutelný. Chybí mu totiž peníze na údržbu bytů. Ti, kteří na nájem mít nebudou, mohou požádat stát o sociální podporu, vzkazuje starosta Opatrný (ANO).

„Odmítáme nahrazovat sociální politiku státu. Výrazně dotujeme bydlení a přenášíme tak na sebe odpovědnost, která je primárně státu. I navýšené nájemné bude tvořit zhruba polovinu tržního nájmu. Myslím, že se pořád snažíme lidem vycházet vstříc,“ říká starosta.

Město díky tomu získá zhruba 14 milionů korun ročně. V Kroměříži je v současnosti necelých 500 městských bytů.

Zlín

Ve Zlíně se nájemné od začátku července zvýší jen v části městských bytů, ve kterých mají lidé smlouvu na dobu neurčitou a nájemné ve výši nejvíce 79,53 korun za metr čtvereční. Nájmy se tu podle radního Jiřího Robenka (Piráti) zvýší o 20 procent.

Město vlastní aktuálně téměř 1800 bytů a zájem je o ně velký, v pořadníku na dostupné bydlení je asi 300 žádostí.

Teplicko

O zdražování začínají uvažovat také v Újezdečku u Teplic. Obec má 850 obyvatel a zhruba 250 vlastních bytů.

„Máme stále ještě socialistické nájmy – jen něco přes 30 korun za metr čtvereční. Nechali jsme si udělat, kolik by to mělo být, a vyšlo nám to na 127 korun,“ vysvětluje starosta Květoslav Koutník (Pro lepší Újezdeček).

O kolik zdraží, ale ještě neví. Radnice plánuje zpracovat studii a napasovat ji na současné kategorie nájemného, teprve poté svůj záměr představí nájemníkům.