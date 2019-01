Stometrový byt za 7500. Podívejte se, kolik platí za bydlení v Praze někteří soudci a státní zástupci

Stometrový byt ve Vysočanech za 7500 korun měsíčně nebo podobně velký byt v Modřanech za 6400. I za takové ceny bydlí v Praze někteří soudci a státní zástupci. Běžné ceny jsou přitom v těchto lokalitách třikrát až čtyřikrát vyšší. Pražští radní už za takové částky městské byty soudům a státním zastupitelstvím pronajímat nechtějí. Server iROZHLAS.cz přináší přehled bytů, které zaměstnanci těchto institucí využívají i s cenami za pronájem. Praha 7:00 21. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O tom, že hlavní město přestane městské byty s výhodným nájemným soudcům a státním zástupcům poskytovat, rozhodla rada na začátku ledna. Ilustrační foto | Foto: Marián Vojtek

Nejvíce obecních bytů, téměř čtyři desítky, pronajímá Praha soudcům a státním zástupcům na Černém Mostě. Za metr čtvereční tu zaplatí od 54 do 76 korun dle velikosti.

Byt o rozloze 123 metrů čtverečních je tak v této lokalitě měsíčně přijde na 7842 korun, za přibližně šedesátimetrový pak zaplatí 3803 korun.

Co schválila rada? Podle usnesení radnice město v současné době poskytuje 38 bytů soudům, z toho 28 je pronajato soudcům, osm zaměstnancům soudu a dva jsou prázdné.

Státní zastupitelství mají k dispozici 43 bytů, z nichž 21 využívají státní zástupci a 22 zaměstnanci.

Dohromady 21 z 81 bytů má smlouvy na neurčito, a proto bude pro město problematické je vypovědět. Chce proto alespoň postupně zvyšovat nájem.

V případě zbylých jednotek, které mají časově omezený nájem, ho magistrát neprodlouží.

Podle společnosti CeMap se přitom cena za metr čtvereční na Černém Mostě pohybuje u menších bytů kolem 217 korun, u těch větších pak okolo 250 korun. Společnost RE/MAX uvádí průměrnou letošní cenu dokonce 287 korun za metr. Za pronájem bytu o rozloze 60 metrů čtverečních tak běžný nájemce zaplatí od 13 000 do 17 000 korun měsíčně.

Ve Vysočanech, kde mají pracovníci soudů a státních zastupitelství v pronájmu dvanáct bytů, se tržní cena pohybuje mezi 266 a 299 korunami za metr čtvereční. Obecní byty jsou ale pronajímány za 60 až 100 korun za metr. Za padesátimetrový byt ve Vysočanech tak například soudce či státní zástupce zaplatí cca 3400 korun, běžný nájemce až 18 tisíc.

Následující tabulka ukazuje vybrané byty, které mají v pronájmu soudci nebo státní zástupci:

Konec levných pronájmů

O tom, že hlavní město přestane městské byty s výhodným nájemným soudcům a státním zástupcům poskytovat, rozhodla rada na začátku ledna.

Byty zůstanou jen zaměstnancům soudu, pokud se vejdou do standardních podmínek pro pronájem městských bytů. Výrazně zvýhodněné bydlení by se mělo do budoucna vztahovat jen na sociálně slabé skupiny nebo potřebné a nízkopříjmové profese, jako jsou učitelé či zdravotníci.

Podle předkladatele návrhu radního Adama Zábranského (Piráti) mají soudci a státní zástupci dostatečné platy na to, aby si dokázali zařídit bydlení sami. „Město je nemusí tímto způsobem podporovat, podobně jako podporuje třeba učitele nebo policisty, kteří mají platy na pražské poměry nízké,“ uvedl pro iROZHLAS.cz. Také mu vadí, že poskytování bytů je nesystémové.

Město argumentuje tím, že soudci a státní zástupci mají dostatečně vysoké příjmy a zvýhodněné nájemné v obecních bytech nepotřebují. Platová základna soudců v roce 2018 dělala 84 234 korun, platová základna státních zástupců pak 75 811 korun.

Jiná je ale situace u zaměstnanců soudů a státních zastupitelství. Například zapisovatelky Městského soudu v Praze si za minulý rok v průměru vydělaly 19 979 korun měsíčně, průměrný plat asistentů soudce tohoto soudu byl 27 272 korun.

Řadoví zaměstnanci soudů a státních zastupitelství mají přitom v současné době v pronájmu 30 obecních bytů.

Následující tabulka ukazuje vybrané byty, které mají v pronájmu zaměstnanci soudů a státních zastupitelství:

Redakce oslovila instituce, jejichž pracovníků se rozhodnutí rady dotkne, většina ho ale nechtěla komentovat.

Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu Lenka Marynková uvedla, že nemá k hodnocení všechny potřebné informace. „Rozhodnutí pražské rady nicméně nemohu hodnotit komplexně, neboť nikde nezaznělo, kolik bytů k sociálnímu bydlení v Praze chybí,“ řekla pro iROZHLAS.cz.

Zaměstnancům byty zatím zůstanou

Městské státní zastupitelství v Praze má podle mluvčího Aleše Cimbaly zájem na tom, aby byly byty obsazovány administrativními pracovníky jednotlivých státních zastupitelství nacházejících se v jeho obvodu právě kvůli nižším platům.

„Pro tyto zaměstnance, kteří mají dlouhodobě podprůměrný výdělek, se jedná o benefit, který jim zajišťuje možnost řádného rodinného zázemí v dosahu práce,“ reagoval na dotaz. A magistrát podle radního Adama Zábranského (Piráti) nebude smlouvy řadovým zaměstnancům zatím ukončovat.

Státní zástupci, kteří mají levné byty v pronájmu, jsou podle Cimbaly připravení jednat o navýšení, nebo z bytů odejít.

„Městský státní zástupce Mgr. Martin Erazím již v první polovině minulého roku vyzval státní zástupce spadající pod Městské státní zastupitelství v Praze, aby zvážili využívání služebních bytů. Dotčení státní zástupci podle něj v naprosté většině uvedli, že jsou připravení jednat o zvyšování nájemného. Několik státních zástupců oznámilo, že služební byty opustí a zajistí si bytové potřeby jiným způsobem,“ dodal.

Brno regulovat nebude

Ve druhém největším města České republiky je přístup radních k pronájmům jiný. V Brně využívají soudci a státní zástupci třicet městských bytů. Soudy mají v pronájmu celkem 23 bytů, státní zastupitelství dalších sedm.

Ústavní soud 7 bytů

Nejvyšší správní soud 3 byty

Nejvyšší soud 11 bytů

Krajský soud 2 byty

Nejvyšší státní zastupitelství 7 bytů

Brněnský magistrát se ale k podobnému kroku jako Praha nechystá. „Byty jsou pronajímány v režimu celoměstského zájmu, a to v rámci udržitelnosti soudních institucí v Brně,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Navrhovat to nebude ani pirátský náměstek primátorky Brna Tomáš Koláčný: „Osobně nejsem příznivcem pronajímání městských bytů pod cenou v jiných případech, než je sociální bydlení, nicméně v rámci koalice pro toto téma necítím podporu.“