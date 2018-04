Jevgenije Nikulina chtěli postavit před soud Američané i Rusové. Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán nakonec rozhodl o tom, že mladý muž podezřelý z internetové kriminality bude vydán do Spojených států. Jaké okolnosti celý případ provázely? A proč se o Jevgenije Nikulina tak silně zajímal Pražský hrad? Odpovídá Nikulinův obhájce Martin Sadílek pro Český rozhlas Plus. Praha 11:30 4. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Za vydání Jevgenije Nikulina do Spojených států si Česká republika vysloužila slova díků a chvály z Washingtonu, a naopak varování před zhoršením vztahů z Kremlu.

Muž, který byl v USA i Rusku obviněn kvůli internetové kriminalitě, může jít až na desítky let do vězení. Do jaké míry celou Nikulinovu kauzu ovlivnila politika? A může začít Česká republika zapomínat, že tu nějaký Nikulin někdy pobýval, nebo bude mít kauza - kromě politických prohlášení - ještě právní dohru?

Na tyto otázky se ptal v pořadu Interview Plus moderátor Jan Bumba.

San Francisco| 31. 3. |ČTK |Zprávy ze světa Tajné jednání: hradní kancléř Mynář se sešel s advokátem hackera Nikulina Údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin, vydaný z Česka do Spojených států kvůli obvinění z útoku na tři technologické firmy, v pátek u soudu v San Francisku řekl, že se cítí nevinen.