Objetí, dotyky, sexuální narážky. Studentka z Chrudimi popsala obtěžování v autoškole

Dotyky i dotazy na sexuální život zažívala tehdy osmnáctiletá studentka z Chrudimi na své cestě za řidičským průkazem. O sexuálním obtěžování v autoškolách se mluví málo, i když ho připouští i Asociace autoškol ČR. Oběti si často nechávají negativní zkušenost pro sebe – instruktor je starší, vnímají ho jako autoritu a závisí na něm jejich zkoušky. Chrudim 19:13 13. května 2025

„Když mi vysvětloval, jak funguje řadicí páka, tak se mně zeptal, jestli jsem někdy řídila, jestli už jsem ji někdy držela. Říkal, že se mě na to ptá, že spousta slečen ji drží jinak, ukázal mi, jak ji drží. Asi chápete,“ popisuje dnes dvaadvacetiletá studentka z Chrudimi zkušenosti z první jízdy v autoškole, kterou absolvovala před čtyřmi lety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ptal se jí na její sexuální život, při každé příležitosti se letmo dotýkal jejich nohou nebo vlasů - to jsou zkušenosti tehdy osmnáctileté studentky z Chrudimi s instruktorem autoškoly

Instruktor ji tehdy také vyzval ke koupání bez plavek a pod záminkou výkladu palubní desky přitiskl k sobě. Podobně se choval i při dalších jízdách. „Vždycky tam byly letmé doteky třeba na nohu nebo do vlasů, na rameno a tak. Ptal se mě i na můj sexuální život. To mi bylo 18, jemu mohl být okolo 60.“

Slovní agrese

Drobná blondýnka se tehdy styděla někomu svěřit. O mnoho let staršího instruktora vnímala jako autoritu, proti které se bála ohradit. Doufala, že když na jeho narážky nebude reagovat, muž přestane. On místo toho ale připojil slovní agresi, která se vystupňovala po jejím neúspěchu u závěrečných zkoušek. „Začal po mně křičet, že jsem neschopná.“

Až pak se svěřila rodičům, kteří jí mimo jiné pomohli s přestupem do jiné autoškoly, kde řidičský průkaz získala. Tento případ ale není v Česku ojedinělý, stížnosti na nevhodné chování instruktorů eviduje i Asociace autoškol ČR.

„Jednou za čas se nám objeví tato nepříjemnost ať už v emailové schránce, nebo i při osobních jednáních,“ potvrzuje předseda asociace Aleš Horčička.

V případě problémů se může žák autoškoly obrátit také na autoškolského ombudsmana. „Tam by se měl každý žadatel, který si chce dělat řidičské oprávnění, dozvědět, jak by se měli kolegové z autoškol vůči svým žadatelům chovat, co by měli žadatelé vyžadovat z hlediska práva,“ říká Horčička.

Zároveň připomíná, že žák může kdykoli bez udání důvodu požádat o převod k jiné autoškole. „Je potřeba, aby stávající provozovatel autoškoly vystavil tzv. převodku. Na základě převodky, žádosti o řidičské oprávnění a zdravotního posudku se každý žadatel může přihlásit k jiné autoškole, kde dokončí pouze to, co mu chybělo k minimu, které mu definuje zákon pro jednotlivé druhy řidičských oprávnění.“ V případě sexuálního obtěžování ale Horčička radí se také obrátit na policii.