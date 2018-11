Vrtali zásuvku a objevili neznámou chodbu. Kam od Svatomikulášské zvonice vede, zůstává záhadou

Objev jak z filmu se podařil dělníkům, kteří rekonstruují Svatomikulášskou městskou zvonici na Malostranském náměstí v Praze. Při vrtání do cihlové zdi zjistili, že je za ní dosud neobjevená chodba se schodištěm. To vede do podzemí pod věž z poloviny 18. století. Malá Strana 7:00 8. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Schodiště se musí vyčistit, než budou historici prohledávat chodbu | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

Celá chodba je skoro až ke stropu zavalená sutí. Nyní je potřeba vyčistit schodiště, teprve poté bude chodba přístupná. Zatím se k ní Karel Kučera z Muzea hlavního města Prahy musel plazit.

„Tam je zazděná chodba, která vede směrem do Karmelitské ulice. Jestli ta chodba bude existující ještě dál, nebo už byla zničena nějakými vestavbami kanálů nebo různých inženýrských sítí, to nevíme,“ říká pro Radiožurnál.

Před tím se ale ještě musí udělat kus práce, například odnést „tři až čtyři velké kontejnery“ suti. „Až vyčistíme to schodiště, tak potom nějakým způsobem prorazíme zazdívku té chodby a uvidíme, kam až to vede,“ dodává.

K objevu přitom došlo úplnou náhodou při vrtání zásuvky. „Máme tu zazdívku z cihel, o které jsme věděli. Také jsme věděli, že za ní je dutina. Ale mysleli jsme si, že tady ta klenba končí zároveň s tou podlahou,“ vysvětluje Karel Kučera. „Zadní část cihly nám vypadla, a když jsme si do toho posvítili, tak jsme viděli, že to vede až někam do podzemí,“ říká.

Pohled do tajemné chodby | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

Kam přesně se dá chodbou dojít, zatím historici nevědí. Původně si mysleli, že by schodiště mohlo vést do krypty sousedního kostela svatého Mikuláše. Postupně ale přišli na to, že se schody stáčí jiným směrem.

„V archivech jsme pátrali, když jsme dělali stavebně-historický průzkum této věže a archivní rešerši, ale k takovýmto záležitostem jsme nenašli nic. Je to taková veliká záhada,“ říká Kučera. „Abychom našli takovou chodbu, která míří kamsi mimo objekt, tak to bývá velmi výjimečné,“ dodává.

Jasněji o tom, kam chodba vedla a k čemu sloužila by mohli historici podle Kučery mít do dvou týdnů.