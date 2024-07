Obnova zámku Nemilkov novým majitelům změnila život

Když projíždíme českým venkovem, často v obcích vidíme zámky a tvrze. Některé jsou stále v neutěšeném stavu, jiné už ale po desetiletích chátrání dostávají zaslouženou péči.

Často díky novým majitelům, nadšencům, kteří pro jejich záchranu obětují čas a peníze. Právě jim a jejich památkám věnujeme letní seriál Druhý dech aneb nový život památek. Tentokrát jsme natáčeli reportáž na zámku Nemilkov na Klatovsku.

Renesanční zámek Nemilkov s barokními úpravami, který najdeme na Klatovsku, zažil největší rozkvět za doby pokrokové rodiny Schreinerů, jež ho pořídila na konci 18. století.

Vybudovala pivovar, lihovar, hamr s pilou a vodní elektrárnu. V roce 1945 byla ale rodina odsunuta. Zámek se poté stal součástí jednotného zemědělského družstva a postupně chátral.

Byla to láska na první pohled

Na lepší časy mu svitlo až v roce 2016, kdy okouzlil své nové majitele, manžele Kaplanovy. „Vzešlo to z nápadu mého manžela. Miluje historii a všechno staré a koupit nějakou starou památku a dát ji do kupy byl jeho sen,“ vypráví Markéta Kaplanová, bývalá plavkyně, trenérka plavecké reprezentace a dnes zámecká paní.

„Já jsem dlouho odolávala. Ale když mě vzal manžel sem, byla to láska na první pohled,“ dodala. Když manželé zámek přebírali, byl zpustošený, ve střechách měl díry, chyběla část oken. Zůstal mu ale nádherný ráz.

Kaplanovi udělali životní kotrmelec. Opustili Prahu, kde nechali celou rodinu, prodali veškerý majetek a do zámku investovali dlouholeté úspory.

Během osmi let se Kaplanovým podařilo zámek z velké části obnovit a nyní je přístupný veřejnosti. Návštěvníci při prohlídce uvidí prakticky celý objekt. Zařízených místností už je dnes většina.

„Základem inventáře jsou manželovy vetešnické sbírky, řadu věcí nám ale věnovali také kamarádi a návštěvníci. A sousedé ze vsi postupně vrací to, co odsud předci kdysi vynesli,“ říká Markéta Kaplanová s úsměvem.

Budoucí největší chloubou zámku je barokní taneční sál, který se začíná rekonstruovat, a to především díky pomoci přátel a přispěvatelů. Práce by měly být dokončeny do zimy, na příští sezónu tedy snad bude sál připravený ukázat se veřejnosti v plné kráse.

Zámek Nemilkov je přístupný každý den. Kromě komentovaných prohlídek se tu nabízí možnost občerstvení, ubytování a také využití prostor pro pořádání různých akcí.