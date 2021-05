Armáda doplňuje munici a chystá nákup zařízení pro přenos tajných dat. Hodlá utratit až půl miliardy

Ministerstvo obrany nakoupí od firmy STV Group munici pro protitankovou zbraň RPG-7 až za 413 milionů korun. S českou společností chce uzavřít rámcovou smlouvu, informuje v pondělí vládu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Předloží také informaci o pořízení čtyř geodeticko-topografických souprav za 25 milionů korun, podobně budou stát kryptografické prostředky a technologie pro utajené spojení. Sdělil to Jakub Fajnor z ministerstva obrany. Praha 16:17 24. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protitankovou zbraň RPG-7 (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Pro RPG-7 obrana chce koupit čtyři různé druhy munice. „Dodavatelem je společnost STV Group, která je jediným výrobcem požadované munice v České republice,“ poznamenal Fajnor. Nákup je podle něj nutný pro doplnění zásob munice a pro zabezpečení připravenosti a bojeschopnosti armády.

Firma by měla munici na základě požadavků armády dodávat v letech 2021 až 2024, ministerstvo může objednat zásoby až do 413,22 milionu korun bez DPH.

Metnar vládě předložil i informaci o zakázce na pořízení kryptografických prostředků pro přenos datových utajovaných informací do stupně utajení tajné pro mobilní provozovny a operačně taktické systémy, včetně souvisejících náhradních dílů a kabelů.

„Jedná se o materiál norského výrobce Thales, který není volně dostupný na českém trhu a výhradním dodavatelem a držitelem certifikátu NBÚ a NÚKIB je společnost ATS-TELCOM Praha,“ uvedl Fajnor. Předpokládaná hodnota zakázky je 24,7 milionu korun bez DPH. Smlouva by měla být uzavřena ještě letos na jaře a materiál by měla armáda dostat do konce tohoto roku.

Vládu ministr obrany seznámil také s nákupem čtyř geodeticko-topografických souprav a servisního vozidla. Podle Fajnora je jejich pořízení nutné k tomu, aby Česko naplnilo své závazky vůči NATO.

Zařízení bude využito i ve prospěch krizového řízení a integrovaného záchranného systému. Dodavatelem bude státní podnik ministerstva obrany Vojenský technický ústav a hodnota zakázky je 24,8 milionu korun bez DPH.