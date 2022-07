Jestli obranu myslíme vážně, tak to bude stát peníze. Je to jako s dobrou pojistkou na auto, říká Opata

Výzbroj české armády se modernizuje. Vláda se rozhodla zahájit jednání se Spojenými státy, které by do Česka měly dodat nové bojové letouny F-35 Lightning. Rozhodla tak na základě doporučení armády. „Modernizace armády začala zhruba před pěti lety, protože byla zastaralá kvůli rozpočtovým škrtům,. Ukrajina byla velmi důraznou zprávou, že potřebujeme prostředky k obranyschopnosti,“ vysvětluje bývalý náčelník generálního štábu Aleš Opata. Praha 22:04 22. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Aleš Opata | Foto: Anna Duchková | Zdroj: Český rozhlas

Modernizaci české armády nespustila válka na Ukrajině, i když v tom nyní podle Opaty také hraje roli. Hlavním důvodem byla její nedostatečná vybavenost. Česká republika tak musela začít myslet na závazky, které má vůči Severoatlantické alianci.

„My jsme proces modernizace rozběhli v oblasti vrtulníků, systému protivzdušné obrany, ručních zbraní, balistické ochrany i dělostřelectva a dalších. A tyto poslední dva projekty jsou zcela klíčové pro naplnění schopnosti české armády,“ říká Opata.

Ministerstvo obrany nyní usiluje o koupi 24 nových letounů. Dosud jich má armáda pouhých 14. Důvodem jsou státní škrty v rozpočtu. Vláda při nich často brala peníze právě české armádě. Například v době povodní, kdy se měly kupovat nové letouny, byly investice potřebné jinde. Proto si armáda mohla dovolit letouny pouze pronajmout.

„Ten počet 24 letadel jsme potřebovali vždy. Takže číslo odpovídá našim analýzám požadavků a potřebám na zabezpečení obranyschopnosti Česka a na plnění našich závazků v rámci aliance,“ vysvětluje Opata.

Lepší obranyschopnost

Nákup nových letounů bude stát v řádu desítek miliard korun a další náklady padnou na jejich provoz, který u starých letadel nebyl tak náročný.

„To, co udržuje bezpečnost v regionu Evropy a bezpečnost v rámci Severoatlantické aliance, je technologická nadvláda. My před tím nemůžeme zavírat oči. To, jak končí technika, která má špatnou obranyschopnost, špatné vlastnosti, vidíte v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou v podstatě každý den. Bavíme se o tom, jestli obranu Česka myslíme skutečně vážně. A pokud ano, tak to bude stát peníze. Je to jako s dobrou pojistkou na auto,“ říká Opata.

Kromě letounů se budou pořizovat i nová pásová vozidla. Ministerstvo obrany se chystá přímo oslovit jejich švédského výrobce. Úplné zrušení tendru doporučila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Důvodem bylo výběrové řízení, ve kterém splnil podmínky pouze jeden z uchazečů.

„My jsme otázce modernizace a dosažení schopností sedmé mechanizované brigády věnovali obrovské množství času. A najednou se to zastavilo na mrtvém bodě. Nakoupení nových pásových vozidel je rozhodnutí na poslední chvíli, ale pánbůh zaplať za něj,“ dodává Opata.

Politický krok

Oslovení švédských výrobců by mělo být spíše jen formalitou. Už několik let s nimi má Česko podepsané rámcové smlouvy a samotné švédské firmy jsou ochotné přenést částečnou výrobu vozidel do Česka, což by bylo podle Lukáše Dyčky, vojenského analytika Baltic Defence College, ekonomicky výhodné.

Není to ale jediný důvod, proč chce Česko oslovit v nákupu pásových vozidel právě Švédsko, vysvětluje Dyčka: „Vidím v tom propojení s nákupem letadel z USA, protože to znamená, že se zbavíme švédských letounů a politicky je jistě nutno Švédsko uspokojit tím, že nakoupíme jejich techniku.“

Modernizace armád se v době, kdy probíhá válka na Ukrajině, stává nepostradatelnou a síla Severoatlantické aliance je právě v nejnovější technologii. Česká armáda, tak nyní bude v případě krize obranyschopná oproti dřívějšku, kdy bojová vozidla pěchoty byla už v podstatě nefunkční, jak tvrdí Dyčka.

„Modernizace, to je zkrátka to, co odrazuje nepřítele na nás zaútočit. Jsem přesvědčený, že právě to, jak moderní výzbroj Aliance má, je důvodem, proč na ni Rusko nikdy v budoucnosti nezaútočí, protože se nám technologicky nemůže rovnat,“ dodává.

