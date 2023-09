Průzkum: Do obrany Česka by se zapojilo 39 procent občanů. Ukrajina by se ale agresi bránit měla

Ochota Čechů aktivně se zapojit do obrany země klesla. Nyní, tedy 85 let od podepsání mnichovské dohody, by se do obrany zapojilo 39 procent občanů, v roce 2020 to bylo o 12 procentních bodů více. Vyplývá to z průzkumu, který pro organizaci Paměť národa vypracovala agentura NMS Market Research. O výsledcích v pátek informovala mluvčí Paměti národa Kristýna Bardová.

