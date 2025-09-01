Obrana prodloužila pronájem švédských gripenů za 16,7 miliardy. V ceně je i servis a výcvik pilotů
Česko si bude po roce 2027 od Švédska pronajímat 12 letounů JAS-39 Gripen. Ministerstvo obrany v pondělí podepsalo smlouvu na prodloužení pronájmu do roku 2035 za 16,695 miliardy korun včetně DPH. Úřad o tom informoval na webu. Vláda nabídku projednala už v červnu. Cena podle resortu kromě pronájmu stíhaček zahrnuje i peníze na servis a výcvik pilotů. Další asi čtyři miliardy korun včetně DPH Česko v příštích letech vydá na modernizaci gripenů.
Smlouvu v pondělí za českou stranu podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka, za švédskou stranu generální ředitel státní vyzbrojovací agentury FMV Mikael Granholm.
ČR si nyní od Švédska pronajímá 14 letounů za zhruba 1,7 miliardy korun ročně, pronájem končí v roce 2027. Jeho prodloužení má zajistit využívání stíhaček českou armádou do roku 2035, kdy je nahradí 24 amerických letounů F-35.
O dva gripeny méně
Armáda má nyní 12 jednomístných a dva dvoumístné stroje, podle nové smlouvy bude po roce 2027 využívat deset jednomístných a dva dvoumístné. Díky snížení počtu letounů ČR podle ministerstva významně ušetří.
„I s nižším počtem strojů bude ochrana vzdušného prostoru České republiky zajištěna. Zároveň zajistíme bezproblémový výcvik pilotů a jejich přechod na novou platformu F-35,“ uvedl dříve velitel vzdušných sil armády Petr Čepelka.
„Na budoucí snížení počtu letadel bylo upozorněno NATO s tím, že daná skutečnost bude v rámci plánování ochrany společného vzdušného prostoru zohledněna,“ dodalo ministerstvo.
Nutná modernizace
Sám pronájem netvoří významnou část nabídky, uvedl úřad. Na výši má podle něj vliv zejména stáří využívaných letadel, která budou ve službě už třetí dekádu, předpokládají se proto i vyšší náklady na údržbu.
Smlouva podle něj také reaguje na vývoj cen v posledních letech, který značně překonal dlouhodobý průměr.
Používané gripeny bude třeba modernizovat, obrana za modernizaci podle smlouvy zaplatí 4,037 miliardy korun včetně DPH. „Modernizace letadel je nutný krok k zajištění jejich provozu, k jejich modernizaci dochází kontinuálně již od roku 2015,“ podotklo ministerstvo.
Náhrada za F-35
Gripeny mají být v českém letectvu nahrazeny americkými letouny F-35 Lightning II. O jejich nákupu rozhodla současná vláda v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu Česko zaplatí 106 miliard korun.
Další peníze si vyžádá například modernizace letecké základny v Čáslavi. Americké letouny tak vyjdou celkem na 150 miliard. Jde o nejdražší armádní nákup.
První letouny F-35 pro ČR mají být hotové v roce 2029, všechny stroje by měly do ČR dorazit do roku 2035.