Obranné valy pardubického zámku mají sloužit veřejnosti. Vznikne zde amfiteátr a zázemí pro zvěř

Pardubický kraj upravuje zámek Pardubice ve prospěch veřejnosti. Vychází přitom z generelu, který vytvořila trojice architektů Všetečka, Lábus a Pleskot. Připravili i plán týkající se úpravy parku a zámeckých valů. Kraj proto nechal zpracovat studii, kterou představil zástupcům města. Jednotlivé kroky objasnili radní pro kulturu Roman Línek a ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Vyplývá to z tiskové zprávy kraje.

Pardubice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Obranné valy u pardubického zámku

Obranné valy u pardubického zámku | Zdroj: Pardubický kraj

Jak uvádí Roman Línek, valy kolem pardubického zámku nejsou pouze jedinečnou historickou památkou, ale i evropsky významnou přírodní lokalitou.

2:22

V pardubickém kostele sv. Bartoloměje usadili nový oltář. Je z pískovce a váží dvě tuny

Číst článek

„Proto bylo cílem studie postihnout více funkcí valů a zejména umožnit návštěvníkům procházet i jejich zatím nedostupné části včetně dvou průchodů z Tyršových sadů,“ uvedl.

Studie je důležitá pro správce areálu, protože pro tak rozsáhlou plochu zeleně musí vytvořit plán na údržbu a udržitelnost. „Kromě toho je tu část týkající se dalšího rozvoje ve prospěch obyvatel města a návštěvníků,“ poznamenal Tomáš Libánek.

Budoucnost valů

Obranné valy kolem zámku lidé dlouhodobě využívají pro volný čas. Jsou místem konání nejrůznějších kulturních a historických akcí. V minulých letech byly navíc výrazně pročištěny od náletů dřevin. V současnosti ještě probíhá likvidace invazních druhů rostlin.

Vizualizace plánovaného letního amfiteátru | Zdroj: Pardubický kraj

Vizualizace plánovaného letního amfiteátru | Zdroj: Pardubický kraj

„Část valů směrem k Příhrádku bude až ke zdi přístupná jako historická ukázka fortifikace. Část k Domu hudby bude mít rekreační charakter a část k promenádě v Tyršových sadech je Evropsky významnou lokalitou pro páchníka hnědého. Tam budeme nechávat i části mrtvého dřeva na místě a vysazovat nové domácí druhy dřevin. Tráva se bude sekat v pásech s ponecháváním neposečených částí,“ popsal Libánek.

V rámci nového plánu by měly vzniknout dva nové prostupy z Tyršových sadů, letní amfiteátr a zázemí pro zvířata a ptáky. Kraj představí studii odborné i široké veřejnosti v Pardubicích, dodal Roman Línek.

mkv Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme