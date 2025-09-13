Obranné valy pardubického zámku mají sloužit veřejnosti. Vznikne zde amfiteátr a zázemí pro zvěř
Pardubický kraj upravuje zámek Pardubice ve prospěch veřejnosti. Vychází přitom z generelu, který vytvořila trojice architektů Všetečka, Lábus a Pleskot. Připravili i plán týkající se úpravy parku a zámeckých valů. Kraj proto nechal zpracovat studii, kterou představil zástupcům města. Jednotlivé kroky objasnili radní pro kulturu Roman Línek a ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Vyplývá to z tiskové zprávy kraje.
Jak uvádí Roman Línek, valy kolem pardubického zámku nejsou pouze jedinečnou historickou památkou, ale i evropsky významnou přírodní lokalitou.
„Proto bylo cílem studie postihnout více funkcí valů a zejména umožnit návštěvníkům procházet i jejich zatím nedostupné části včetně dvou průchodů z Tyršových sadů,“ uvedl.
Studie je důležitá pro správce areálu, protože pro tak rozsáhlou plochu zeleně musí vytvořit plán na údržbu a udržitelnost. „Kromě toho je tu část týkající se dalšího rozvoje ve prospěch obyvatel města a návštěvníků,“ poznamenal Tomáš Libánek.
Budoucnost valů
Obranné valy kolem zámku lidé dlouhodobě využívají pro volný čas. Jsou místem konání nejrůznějších kulturních a historických akcí. V minulých letech byly navíc výrazně pročištěny od náletů dřevin. V současnosti ještě probíhá likvidace invazních druhů rostlin.
„Část valů směrem k Příhrádku bude až ke zdi přístupná jako historická ukázka fortifikace. Část k Domu hudby bude mít rekreační charakter a část k promenádě v Tyršových sadech je Evropsky významnou lokalitou pro páchníka hnědého. Tam budeme nechávat i části mrtvého dřeva na místě a vysazovat nové domácí druhy dřevin. Tráva se bude sekat v pásech s ponecháváním neposečených částí,“ popsal Libánek.
V rámci nového plánu by měly vzniknout dva nové prostupy z Tyršových sadů, letní amfiteátr a zázemí pro zvířata a ptáky. Kraj představí studii odborné i široké veřejnosti v Pardubicích, dodal Roman Línek.