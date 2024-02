OBRAZEM: 56, 16, 12 vteřin. Unikátní brněnské vodojemy s různě dlouhou ozvěnou za měsíc otevřou

Jak dlouhá je ozvěna ve vypuštěném vodojemu? V Brně na Žlutém kopci to změřili akustici a přesně za měsíc, v pátek 22. března, to uvnitř uslyší i první návštěvníci. Poprvé se podívají do všech tří zpřístupněných historických vodojemů. Prázdné nádrže jsou nejnovější turistickou atrakcí Brna. Kromě dvou cihlových se návštěvníci nově dostanou i do betonové. Český rozhlas Brno se dovnitř vydal už nyní a za měsíc odtamtud bude i mimořádně vysílat.

