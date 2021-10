OBRAZEM: Čeští a slovenští hasiči cvičili u Nového Hrádku záchranu osob z rozhledny

„Hlavně opatrně. Můžeš dýchat? Je to dobré?“ Na rozhledně u Nového Hrádku na Náchodsku právě hasiči připravují jednoho ze svých kolegů na transport. Z rozhledny ho spustí pomocí lana, jeden jeho konec je přivázaný k hasičskému autu, druhý ke konstrukci rozhledny.

„Musíme srovnat ten centrální uzel.“ Řeší se poslední detaily, hlavní je samozřejmě bezpečnost zachraňovaného. „Pokud to dáme na dvě karabiny, tak je musíme propojit nějakou krátkou smyčkou, aby se nám nerozjížděly.“

Na vyhlídkové plošině rozhledny je těsno, i s tím si hasiči musí poradit. Do transportu zbývají poslední vteřiny. „Dáme ho na zábradlí a počkáme, až si ho oni převezmou.“

Spuštění proběhlo úspěšně. O chvíli později ale čeká hasiče o něco těžší výzva. Pomyslná záchrana jejich kolegy Martina Šabaty, který je po úrazu upoutaný na invalidní vozík. „Dnes jsem tady jako figurant.“

Martina chtějí hasiči dolů z více než třicetimetrové výšky spustit přímo na vozíku, takovou věc zatím nikdy neprováděli. Řeší se tak bezpečné uvázání vozíku.

Po zhruba dvaceti minutách je rozhodnuto. Přímo na vozíku to nepůjde, podle jednoho z hasičů Jaroslava Janaty by to bylo pro zachraňovaného nepříjemné. „Nakonec nám přijde varianta, že bychom poslali vozíčkáře z této výšky i s vozíkem, zbytečně složitá a nepříjemná pro toho zachraňovaného. Takže dáme nosítka a pošleme ho dolů.“

Cvičení i tak skončilo dobře. Záchranu lidí z víc než třicetimetrové výšky totiž hasiči provádí jen zřídka. Ještě letos budou něco podobného nacvičovat z lanovek a to v Orlických horách i Krkonoších.