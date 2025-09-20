OBRAZEM: ‚Dítě sleduje jen příběh a potom se uvolní.‘ Spolek Loutky v nemocnici pomáhají už dvacet let

  • „Dítě sleduje jen příběh a potom se uvolní.“ Spolek Loutky v nemocnici pomáhají už dvacet let | Foto: Karel Cudlín, Loutky v nemocnici

  • Další fotografie (7)

V rámci oslav dvaceti let působení v České republice připravil spolek Loutky v nemocnici víkend pro rodiny s dětmi v Praze a v Brně. Organizace pomáhá v nemocnicích, léčebnách a domovech pro seniory zlepšit náladu.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Spolek Loutky v nemocnici se snaží dětem a seniorům pomoct při uzdravování a zlepšit jejich náladu v těžkých dobách. „Loutky nám pomáhají vytvářet co nejoptimálnější prostředí pro pacienty, ale i jejich rodiče, kteří také potřebují rozptýlení,“ řekl o projektu přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Robert Zajíček.

25:28

Loutky v nemocnici hrají dětem i seniorům. ‚Ty zaujme lidovka nebo Pohlreich,‘ říká principálka

Číst článek

Velevážené publikum, přinášíme vám zbrusu nový příběh o princezně a třech sudičkách, které zamíchaly osudem celého království,“ zahájili představení loutkař Matyáš. Jejich hry jsou často inspirovány známými pohádkami, ale jsou doplněny o příběhy, které mají pacientům dávat naději a pomoct se uvolnit.

To se podle zakladatelky a principálky spolku Loutky v nemocnici Marke Mílkové daří. „Loutka má v sobě magii. Když ožije v rukou loutkoherce, nedívá se dítě na toho, kdo ji vodí, ale sleduje jen ji, komunikuje s ní a začne si hrát. Během hry pak často verbalizuje svoje pocity, uvolní se,“ přibližuje principálka.

2:29

‚Chceme udělat z dětí hvězdy.‘ Zdravotní klauni pomáhají malým pacientům překonat těžká období

Číst článek

 

Třeba pohádka Růženka ze střelnice, nacházející předobraz v pohádce o Šípkové Růžence, vypráví příběh, kde se rodiče bojí o své dítě a snaží se mu jakkoliv pomoci. Během představení se loutkáři snaží také navázat kontakt s pacienty a před odchodem jim nechají malý dárek, třeba CD s dalšími pohádkami nebo papírovou růži.

Se spolkem spolupracuje přes 30 loutkářů a muzikantů, kteří ročně pomůžou více než 56 000 pacientům. „Loutky v nemocnici jsou jedinečné nejen rozsahem své činnosti, ale i tím, že propojují charitativní aspekt s výsostně profesionálním přístupem k loutkovému divadlu,“ přibližuje uměleckou kvalitu a význam spolku jeho producent Jakub Matějka.

V rámci oslav dvaceti let svého působení připravil spolek Loutky v nemocnici víkend plný pohádek, koncertů nebo loutkářských dílen | Foto: Karel Cudlín, Loutky v nemocnici

20 let na scéně

V rámci oslav dvaceti let svého působení připravil spolek Loutky v nemocnici víkend plný pohádek, koncertů nebo loutkářských dílen. „Z loutkových představení nabídneme dětem to nejlepší, co jsme za dvacet let vytvořili,“ popisuje Marka Mílková.

Akce se uskuteční ve dvou dnech. V sobotu 20. září se děti s loutkami mohou setkat v Praze v Divadle Minor. O den později potom spolek přijede do Divadla Radost v Brně.

Během oslav, ale členové spolku začínají přemýšlet i o budoucnosti. „Do budoucna bychom rádi ve spolupráci s lékaři ještě více rozvíjeli metodiku pomoci v procesu uzdravení a pomáhali jim odhalit věci, které se přímo od dětí často nedozvědí,“ říká Marka Mílková.

Akce se uskuteční ve dvou dnech. V sobotu 20. září se děti s loutkami mohou setkat v Praze v Divadle Minor. O den později potom spolek přijede do Divadla Radost v Brně | Foto: Karel Cudlín, Loutky v nemocnici

vsn Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme