OBRAZEM: ‚Dítě sleduje jen příběh a potom se uvolní.‘ Spolek Loutky v nemocnici pomáhají už dvacet let
V rámci oslav dvaceti let působení v České republice připravil spolek Loutky v nemocnici víkend pro rodiny s dětmi v Praze a v Brně. Organizace pomáhá v nemocnicích, léčebnách a domovech pro seniory zlepšit náladu.
Spolek Loutky v nemocnici se snaží dětem a seniorům pomoct při uzdravování a zlepšit jejich náladu v těžkých dobách. „Loutky nám pomáhají vytvářet co nejoptimálnější prostředí pro pacienty, ale i jejich rodiče, kteří také potřebují rozptýlení,“ řekl o projektu přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Robert Zajíček.
„Velevážené publikum, přinášíme vám zbrusu nový příběh o princezně a třech sudičkách, které zamíchaly osudem celého království,“ zahájili představení loutkař Matyáš. Jejich hry jsou často inspirovány známými pohádkami, ale jsou doplněny o příběhy, které mají pacientům dávat naději a pomoct se uvolnit.
To se podle zakladatelky a principálky spolku Loutky v nemocnici Marke Mílkové daří. „Loutka má v sobě magii. Když ožije v rukou loutkoherce, nedívá se dítě na toho, kdo ji vodí, ale sleduje jen ji, komunikuje s ní a začne si hrát. Během hry pak často verbalizuje svoje pocity, uvolní se,“ přibližuje principálka.
Třeba pohádka Růženka ze střelnice, nacházející předobraz v pohádce o Šípkové Růžence, vypráví příběh, kde se rodiče bojí o své dítě a snaží se mu jakkoliv pomoci. Během představení se loutkáři snaží také navázat kontakt s pacienty a před odchodem jim nechají malý dárek, třeba CD s dalšími pohádkami nebo papírovou růži.
Se spolkem spolupracuje přes 30 loutkářů a muzikantů, kteří ročně pomůžou více než 56 000 pacientům. „Loutky v nemocnici jsou jedinečné nejen rozsahem své činnosti, ale i tím, že propojují charitativní aspekt s výsostně profesionálním přístupem k loutkovému divadlu,“ přibližuje uměleckou kvalitu a význam spolku jeho producent Jakub Matějka.
20 let na scéně
V rámci oslav dvaceti let svého působení připravil spolek Loutky v nemocnici víkend plný pohádek, koncertů nebo loutkářských dílen. „Z loutkových představení nabídneme dětem to nejlepší, co jsme za dvacet let vytvořili,“ popisuje Marka Mílková.
Akce se uskuteční ve dvou dnech. V sobotu 20. září se děti s loutkami mohou setkat v Praze v Divadle Minor. O den později potom spolek přijede do Divadla Radost v Brně.
Během oslav, ale členové spolku začínají přemýšlet i o budoucnosti. „Do budoucna bychom rádi ve spolupráci s lékaři ještě více rozvíjeli metodiku pomoci v procesu uzdravení a pomáhali jim odhalit věci, které se přímo od dětí často nedozvědí,“ říká Marka Mílková.