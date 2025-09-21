OBRAZEM: Dny NATO v sobotu nabídly vystoupení leteckých akrobatů i ukázky bojové techniky
Ukázka bojového vozidla pěchoty CV90, které v české armádě nahradí dosluhující sovětské vozy BVP-2, zahájila na letišti v Mošnově na Novojičínsku druhý a závěrečný den Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR. Doprava v okolí letiště je zatím plynulejší než v sobotu, aktuálně je kolona jenom ve směru od Ostravy, uvedla policie na síti X.
Kolona je dlouhá asi pět kilometrů. „Další příjezdové trasy jsou bez komplikací a provoz je plynulý,“ uvedla policie. V sobotu byly kolony ze všech stran a lidé v nich popojížděli i déle než hodinu.
Dny NATO navštívilo v sobotu až 100 tisíc lidí. Vysoký zájem provázely kolony i dlouhé fronty
Číst článek
Nedělní program měl původně zahájit seskok britského parašutistického týmu RAF Falcons. Kvůli silnému větru byl ale zrušený.
Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Své dovednosti i vybavení na nich představují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky.
Vstup na akci je zdarma a každoročně je provází velká návštěvnost. Loni se akce kvůli povodním nekonala, letos ji první den podle policie navštívilo 90 až 100 tisíc lidí.
Na Dny NATO přijíždějí lidé z celé republiky, velké množství návštěvníků je i ze zahraničí, zejména z blízkého Polska. Kromě vystavené techniky je lákají zejména dynamické ukázky na zemi i ve vzduchu.
Nedělní program
Také na neděli je připraveno zhruba osm hodin programu. Stejné ukázky mohli lidé vidět i v sobotu, kdy bylo ale v programu několik bodů navíc.
Bříza: Ruské stíhačky nad Estonskem nebyly náhodou. Je jen na naší benevolenci, že jsme je nesestřelili
Číst článek
Mezi nejočekávanějšími ukázkami budou opět vystoupení leteckých akrobatických skupin, jimiž jsou letos britští Red Arrows, turečtí Turkish Stars a chorvatské Krila Oluje.
Speciální partnerskou zemí Dnů NATO je letos Itálie, která předvádí mimo jiné letoun AV-8B+ Harrier v dynamické ukázce a jeho unikátní dvoumístnou verzi TAV-8B Harrier na zemi.
Pro návštěvníky organizátoři připravili centrální parkoviště s kapacitou zhruba 5000 aut, další parkoviště v okolí provozují soukromí provozovatelé.
Lidé mohou na akci vyrazit vlakem, autobusy i na kole. Na místě jsou kolárny, které jsou zdarma a mají kapacitu několik tisíc bicyklů.