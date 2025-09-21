OBRAZEM: Dny NATO v sobotu nabídly vystoupení leteckých akrobatů i ukázky bojové techniky

Ukázka bojového vozidla pěchoty CV90, které v české armádě nahradí dosluhující sovětské vozy BVP-2, zahájila na letišti v Mošnově na Novojičínsku druhý a závěrečný den Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR. Doprava v okolí letiště je zatím plynulejší než v sobotu, aktuálně je kolona jenom ve směru od Ostravy, uvedla policie na síti X.

Kolona je dlouhá asi pět kilometrů. „Další příjezdové trasy jsou bez komplikací a provoz je plynulý,“ uvedla policie. V sobotu byly kolony ze všech stran a lidé v nich popojížděli i déle než hodinu.

Nedělní program měl původně zahájit seskok britského parašutistického týmu RAF Falcons. Kvůli silnému větru byl ale zrušený.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Své dovednosti i vybavení na nich představují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky.

Vstup na akci je zdarma a každoročně je provází velká návštěvnost. Loni se akce kvůli povodním nekonala, letos ji první den podle policie navštívilo 90 až 100 tisíc lidí.

Na Dny NATO přijíždějí lidé z celé republiky, velké množství návštěvníků je i ze zahraničí, zejména z blízkého Polska. Kromě vystavené techniky je lákají zejména dynamické ukázky na zemi i ve vzduchu.

Nedělní program

Také na neděli je připraveno zhruba osm hodin programu. Stejné ukázky mohli lidé vidět i v sobotu, kdy bylo ale v programu několik bodů navíc.

Mezi nejočekávanějšími ukázkami budou opět vystoupení leteckých akrobatických skupin, jimiž jsou letos britští Red Arrows, turečtí Turkish Stars a chorvatské Krila Oluje.

Speciální partnerskou zemí Dnů NATO je letos Itálie, která předvádí mimo jiné letoun AV-8B+ Harrier v dynamické ukázce a jeho unikátní dvoumístnou verzi TAV-8B Harrier na zemi.

Pro návštěvníky organizátoři připravili centrální parkoviště s kapacitou zhruba 5000 aut, další parkoviště v okolí provozují soukromí provozovatelé.

Lidé mohou na akci vyrazit vlakem, autobusy i na kole. Na místě jsou kolárny, které jsou zdarma a mají kapacitu několik tisíc bicyklů.

Petr Bušta, ČTK

