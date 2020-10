OBRAZEM: Halu v Letňanech plní lůžka a zdravotnické vybavení. Záložní nemocnice bude připravena v neděli

Transport armádní techniky vyrazil do metropole poprvé v pondělí, kdy začali vojáci nakládat dvě polní nemocnice. Podle mluvčí generálního štábu Armády ČR Magdaleny Dvořákové budou z Agentury vojenského zdravotnictví v Hradci Králové jezdit konvoje vozidel polní nemocnice o velikosti od deseti do 20 vozidel až do pátku. V kolonách budou nákladní vozy s nakládacím zařízením, sanity, autobusy nebo osobní vozidla.

Generál Opata v Letňanech: Naši vojáci tady odvádí naprosto perfektní práci, mají můj obdiv. pic.twitter.com/HQuyPFkts6 — Armáda ČR (@ArmadaCR) October 21, 2020

Vojáci do Prahy převezou deset intenzivních a 80 standardních lůžek, operační sál, jednotky intenzivní péče, laboratoře a rentgeny, součástí je i deset ventilačních stanic jednotek intenzivní péče. V kontejnerech jsou také zdravotnické přístroje, nábytek a další vybavení.

Na vybavení záložní nemocnice se bude podílet i Správa státních hmotných rezerv, která dodá přes 300 lůžek. Armáda má k dispozici asi 200 zdravotníků a dalších 60 lidí na technické zajištění. Vzhledem k velikosti nemocnice v ní bude muset vedle vojenského být i civilní personál, uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) bude polní nemocnice v Letňanech záložní a nemusí být využita. Věří, že budou stačit navýšené kapacity kamenných nemocnic. Polní nemocnice by v nejhorších scénářích byla určena pro péči o pacienty s méně závažným průběhem.