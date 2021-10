OBRAZEM: Národní muzeum dějištěm cvičného útoku teroristů. Zásah trénovali policisté, hasiči i záchranáři

"Teroristé" útočí na budovu Národního muzea při nácviku složek Policie ČR a záchranného systému. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz



Jak postupovat, když Národní muzeum obsadí teroristé? To ve čtvrtek večer v centru Prahy nacvičovali policisté, hasiči a záchranáři. Bylo to jejich první velké cvičení od začátku koronavirové pandemie. Při simulovaném zákroku museli zachránit a ošetřit 300 figurantů. Do akce se zapojili i zaměstnanci muzea.