OBRAZEM: Nebe nad Pardubicemi patří Aviatické pouti. Lidé viděli v akci slavný letoun z bitvy o Británii

Podobně tomu bylo i v sobotu. Návštěvníci mohli vidět třeba nálet amerických stíhaček Mustang a Lightning, který byl součástí scény z druhé světové války připravené k 80. výročí jejího konce.

Poslechněte si reportáž Šárky Rusnákové z Avitaické pouti v Pardubicích

„Oba letouny v období roku 1945 prováděly na území tehdejšího Československa takzvané hloubkové lety. Dodnes se jim říká hloubkaři. Prováděly útoky třeba na lokomotivy nebo na kritickou infrastrukturu,“ popisuje pro Radiožurnál letový ředitel Aviatické pouti Petr Kovačka.

Nešlo však o jediné druhoválečné stroje, které mohli návštěvníci pardubického letiště vidět. „Máme tady dokonce devět letounů z druhé světové války, dva bombardéry, ostatní stíhače, dva mustangy. Máme tady i světový unikát Avro Anson, je to letoun, který přivezli z Belgie před týdnem, a je snad jediný na světě, který je v letuschopném stavu," přibližuje předseda správní rady Aviatické pouti Josef Piňos.

Unikát Avro Anson přivezli z Belgie | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

Kromě historických strojů se na letišti představily i nejmodernější typy, například stíhačky Jas-39 Gripen, transportní letadla Casa, vrtulníky a akrobatické speciály. Nechyběl ani tým Flying Bulls v čele s Janem Rudzinským, který popisuje, co je na jejich vystoupeních nejnáročnější.

„Jsou to hlavně prvky se záporným přetížením, kdy se vás to snaží vytrhnout z letadla a vycedit skrz pásy. Překrvuje se vám hlava, vylézají oči z důlku a to letadlo se ještě řídí opačně, pravá je levá. Vy tohle všechno musíte zvládnout, když máte metr a půl vedle sebe další letadla. Proto je to tak náročné a asi z toho důvodu to nikdo jiný na světě nelítá,“ vysvětluje.

Plánovaný program pokračoval v sobotu i přes deštivé počasí. „Výhodou je, že ačkoliv nám tady prší, tak mraky jsou vysoko, tudíž nemáme zatím limitace na letová vystoupení. Musíme se ale držet nějakých bezpečnostních limitů. A jedním z nich je i výška spodní oblačnosti,“ říká letový ředitel Kovačka.

A déšť neodradil ani davy návštěvníků. „Jde jim to nádherně, i když fouká vítr, tak drží krásně formaci a je to okouzlující,“ popisuje jeden z nich.

Podle odhadů organizátorů dorazilo první den Aviatické pouti na pardubické letiště okolo 12 tisíc lidí, tedy podobné jako loni.

Pilot Jan Rudzinskyj | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas