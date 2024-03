OBRAZEM: Profese závorářů z Česka mizí. Drží se už jen na čtyřech místech, jedním z nich je Žim

Závorářka Pavla klikou spouští závory na přejezdu v Žimu na Teplicku. Musí otočit 45krát, a když motoráček na trati Úpořiny – Radejčín projede, tak zase znovu na druhou stranu, aby šly závory nahoru. Práce ji baví, těší a vyhovuje.

„Sedavé zaměstnání nejsou dobrá pro fyzickou kondici. Tady je člověk nucený vyjít ven a zacvičit si za každého počasí. Když mrzne, jde to víc ztuha. Je to dobré posílení na ruce – když jsme nedávno měli tři týdny výluku, tak mi to chybělo,“ přiznává.

Stroji s klikou a řetězem se říká Liberta. Řetěz vede v šachtě, poté se vedle kolejí napojí na drátová táhla, která pohybují závorami. Zařízení v Žimu podle Davida Starosty z provozního obvodu Ústí nad Labem Správy železnic funguje už přes 50 let.

„Tento stroj je opravdu udělaný na přejezdy – oficiální název je přejezdové zabezpečovací mechanické zařízení. Tady máme štítek, kde máme zkratku PZMZ. Není ovlivňováno jízdou vlaku, protože kdyby bylo, jak tomu je na moderních tratích, tak by závorář byl bez práce. V tom případě totiž jízda vlaku ovlivňuje uzavření a otevření železničního přejezdu,“ dodává Starosta.

Tak to funguje u naprosté většiny chráněných přejezdů.

Závoráři v Česku pracují už jen na čtyřech místech. Na Českolipsku v Pertolticích pod Ralskem a Velkém Valtinově, které leží na stejné trati Děčín-Liberec, v Chotěvicích na Trutnovsku v Královéhradeckém kraji a pak ve zmíněném Žimu na Teplicku.