OBRAZEM: Sokol s kruhy v pařátech, to je odznak pro všesokolský slet. ‚Snad se bude líbit,‘ doufá autorka

Tvar odznaku kopíruje linky sokola. „Udělala jsem to v ostrých linkách, aby to vypadalo moderně a reflektovalo to moderní akci i moderní dobu,“ ukazuje Hradecká odznak pro letošní všesokolský slet.

Nejprve připravila jednoduchý návrh, pak ho přenesla do linek, nakonec do kovu a poté vytvořila několik barevných variant.

„Pak jsem dodělávala další varianty, aby se barvy shodovaly s grafickým vizuálem, který zpracoval Jaromír 99. Barvy jsou světle růžová, červená a tmavě modrá,“ přibližuje s tím, že kromě barvy nakonec sjednocovala i písmo.

K vytvoření návrhu odznaku oslovila Česká obec sokolská šestici výtvarníků, návrh Ireny Hradecké vyhrál.

„Nejdřív jsem měla strach uvěřit, že je to pravda, aby si to ještě nerozmysleli,“ usmívá se výtvarnice. „Měla jsem ale velkou radost a teď se zároveň bojím, aby se to líbilo i obdarovaným.“

Kresebné návrhy účastnické medaile 17. všesokolského sletu autorky Ireny Hradecké | Foto: Tomáš Mařas | Zdroj: Český rozhlas

Sokol na odznaku drží v pařátech dvě písmena O ze slova „všesokolský“. „To může vypadat, že nese v drápech písmena O, ale i že drží kruhy v tělocvičně. Je tam sportovní symbolika,“ vysvětluje jablonecké medailérka.

Sama se letos sletu zúčastní. „Připravuji se na skladbu V rytmu srdce, takže teď pilně cvičíme,“ přiznává.

„A co se týče motta, slet spojuje – ačkoliv jsem z Jablonce, trénuji v Praze a vystupovat budu s Pardubicemi. A jmenuji se Hradecká,“ glosuje umělkyně.

Odznak dostanou všichni účastníci sletu, který se koná jednou za šest let. Ten nejbližší se bude konat v Praze od 30. června do 5. července.