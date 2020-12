OBRAZEM: Srdce, svíčky i zvonění klíčů. Památku Václava Havla připomněl i průvod na Hradčany

Desítky lidí se před šestou večerní sešly u budovy Národního divadla. Někteří si přinesli papírová či kovová srdce, další měli například Havlovu fotografii. Průvod vedli textař a publicista Michal Horáček s hudebníkem a bývalým politikem Michaelem Kocábem - i oni společně nesli srdce, tedy symbol, který byl s Havlem spojen. Lidé prošli přes Smetanovo nábřeží, Karlův most a Malostranské náměstí až na Hradčanské náměstí. Někteří skandovali Havlovo jméno a těsně před cílem začali zvonit klíči.

Hosté pak promluvili u sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Socioložka Jiřina Šiklová uvedla, že je ráda, že Havla zažila, znala a že dal „image“ České republice. Připomněla, že když v 90. letech cestovala, tak když řekla, že je z Československa, lidi napadla Praha a Havel.

„Tak jsem si říkala: ‚No, to je dobrý.‘ Byla jsem ráda, že k této republice patřím. A také jsem byla ráda, že on byl tím prvním naším znovu tedy prezidentem,“ poznamenala socioložka. Pokud by Havel stále žil, tak by podle ní zřejmě prezidentem nebyl, protože by neměl zájem přizpůsobovat se politickým stranám, které se tak málo liší ve svých programech a které mezi sebou neustále o něco soutěží. Míní, že byl „ideální prezident“ na převzetí moci.

Zachování hodnot

Kocáb mimo jiné řekl, že Havel během svého prezidentského období připomínal hodnoty svobody, nezávislosti a pravdy. Zdůraznil, že je třeba udělat maximum pro to, aby byly udrženy.

„Stojíme tady pod sochou Tomáše Garrigua Masaryka, našeho prvního prezidenta, a ve 30. letech byl přijat takový zákon zvláštní, který zní: ‚Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.‘ Já si myslím, že úplně stejným právem a stejnou pravdou by bylo, kdyby Parlament přijal takový krátký zákon: ‚Václav Havel zasloužil se o stát.‘ Myslím si, že by to bylo hodně dobrý,“ prohlásil pak Horáček.

Podotkl také, že na něj nejvíc zapůsobila Havlova statečnost, kterou vidí jako inspiraci. Dodal, že důležitější než zákon je, aby se scházeli lidé, kteří jsou vděční za to, že se „Havel choval statečně a inspiroval nás“, a to ve svobodném státě.

Později promluvil také kněz Ladislav Heryán a byl přednesen i sepsaný projev právničky, básnířky a někdejší disidentky Lenky Marečkové, která kdysi pracovala v Kanceláři prezidenta republiky. Marečková v textu na Havla zavzpomínala, i ona zdůraznila potřebu hodnot. Akce se nemohla zúčastnit kvůli nemoci.

Průvod Srdce na Hrad se letos konal pošesté. V Praze lidé na Havla zavzpomínali také například na Jungmannově náměstí, kde vzniklo srdce ze svíček. Večer se za Havla konala mše v kostele Panny Marie Sněžné.