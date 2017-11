Obrázků vyšil na tisíce. Od Ježíška by si proto senior z Telče přál zásobu bavlnek

Mezi stovkami přání seniorů z českých domovů důchodců jsou i velmi skromné požadavky. Od projektu Ježíškova vnoučata si přejí například bavlnky. Pro Roberta Visingera je vyšívání obrázků způsob, jak si zkrátit volnou chvíli. Jemu nebo některému dalšímu ze seniorů budete moct splnit přání už brzy. JEŽÍŠKOVA VNOUČATA Telč 11:00 10. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šití | Foto: Stock Exchange

„Co mě baví? Vyšívání a různé kutění. Toho mám,“ popisuje Radiožurnálu Robert Visinger z telčského domova důchodců. Plátna na vyšívání má všude po pokoji.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obrázků vyšitých křížkových stehem má pan Robert tisíce. K Vánocům by si přál zásobu bavlnek a materiálu na výrobu rámečků. Natáčela Olga Štrejbarová

Na otázku, co by si přál k Vánocům, odpověděl na první dobrou, že dílnu, protože rámečky na obrázky, které vyšívá, si tam vyrábí. Pak se ale usmál a řekl, že by stačil i materiál na jejich výrobu.

Obrázky si pan Robert vyšije a zarámuje do vlastnoručně vyrobeného rámečku. Dřevo přitom musí někde koupit. „Na výrobu rámečků by se mi hodila kanava nebo panama,“ vysvětluje senior.

Pozorovat hvězdy a odhalovat jejich tajemství. O záhadách vesmíru chce senior mluvit s astronomem Číst článek

Pan Robert vyrábí obrázky křížkovým stehem celé dny, má jich proto plnou skříň. Kolik už jich vyrobil? „Tisíce.“

Není moc upovídaný, nejraději tráví čas v klidu, s jehlou v ruce nad bílým plátnem. „Proč? No, abych ukrátil čas. Vyšíval jsem i kuchařky. To bylo předtištěné,“ dodává.

Kdyby mu chtělo některé z Ježíškových vnoučat pomoci s výplní volného času nákupem potřebného materiálu, najde jeho přání k rezervaci už 13. listopadu na webu jeziskovavnoucata.cz.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě. Během loňských Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba 600 vánočních přání. Od knih přes předplatné časopisů, uzeniny a boty až po zážitková přání, jako návštěva zoo po čtyřiceti letech, návštěva divadelní vlásenkárny až třeba po jízdu na harleyi. Loni na jaře zaujal projekt Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich stovky a budou jich tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem bude snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek, či přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Radost, kterou v ten den někomu pod vánočním stromkem uděláte, totiž budete prožívat i Vy sami. Je to jednoduché, sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.