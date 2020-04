Kauza padělků obrazů. Protokoly a zvukové záznamy nesedí, obhájce mluví o chybách ‚enormního rozsahu‘

Nepřesně zachycené odpovědi nebo chybějící věty. Server iROZHLAS.cz získal zvukové a textové dokumenty dokládající rozpory v protokolaci kauzy údajného padělání obrazů, ve které se v roli poškozené objevila třeba Jiřina Bohdalová. Podle obhájce Jaroslava Fröhlicha - dle soudu hlavní postavy kauzy - dosahují rozdíly „enormního rozsahu“. Na odlišnosti mezi zvukovým a psaným záznamem ze soudních jednání upozornil také Nadační fond proti korupci. Praha 6:00 22. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obraz Emila Filly s názvem Zátiší s dýmkou a hrozny. Zakoupila jej herečka Jiřina Bohdalová. | Zdroj: ČTK

„Že by někdo vyměnil posudky, zažili jsme to. Nebylo to v případě tohoto obžalovaného, ale zažili jsme to mockrát,“ říká na zvukovém záznamu z hlavního líčení u Krajského soudu v Praze svědek Vladimír Neubert.

Neubert - zakladatel Galerie ART Praha - tak odpovídal na konci listopadu 2018 na otázku, zda se setkal s tím, že by někdo u uměleckých děl vyměnil znalecké posudky svědčící o jejich pravosti. Vyslýchán byl v kauze údajného padělání obrazů předních českých malířů, kde se mezi poškozenými objevili třeba herečka Jiřina Bohdalová nebo režisér Ivan Zachariáš.

V písemném protokolu ale část Neubertovy odpovědi chybí. Na papíře zůstalo zvěčněno jen následující: „Zažili jsme mockrát, že někdo vyměnil posudky.“

Nejde o jedinou nesrovnalost v písemné protokolaci případu, který měla na krajském soudě na starosti soudkyně Iva Říhová.

Jaroslava Fröhlicha, kterého označila za hlavní postavu padělatelské kauzy, odsoudila Říhová k osmiletému vězení, jeho manželka Eva dostala šestiletý trest a pomocník manželů Milan Trokar byl odsouzen na sedm let. Státní zástupce navrhoval zproštění obžalovaných. Nyní se případ přesune k Vrchnímu soudu v Praze.

Nepravomocný verdikt Krajského soudu v Praze padl na konci srpna, písemné vyhotovení více než dvousetstránkového dokumentu trvalo přes půl roku.

Server iROZHLAS.cz má k dispozici jak kompletní zvukové nahrávky ze soudních líčení, tak písemné protokoly a zveřejňuje čtyři z inkriminovaných pasáží, na které upozorňuje obhajoba a také Nadační fond proti korupci.

Výpovědi Vladimíra Neuberta

Výpověď č. 1 - Vladimír Neubert

Zvukový záznam, přepis iROZHLAS.cz:

Poté, co jsme obraz dostali do aukce, zakoupil si ho pan Vajda, který byl slovenský zámožný podnikatel. Asi po půl roce mi volal, že mu bylo vysloveno podezření, že se jedná o falzum. Neměl teda na to žádný papír, neměl žádnou expertizu negativní, která by ten obraz zlikvidovala, anebo která by ho znevěrohodňovala a protože jsme s ním ale velice dobře vycházeli, a neměli jsme žádné komplikace, tak jsem o tom informoval pana Fröhlicha, že se tu naskýtá taková komplikace, a pan Fröhlich složil během nějaké doby, uváděl jsem to také pro policii, asi během týdne nebo do čtrnácti dnů peníze, které pan Vajda získal zpět. Myslím, že obraz jsme vrátili obžalovanému Fröhlichovi.

Zápis v protokolu soudkyně Říhové:

Poté, co jsme obraz dostali do aukce, zakoupil si ho pan Vajda, který byl slovenský zámožný podnikatel. Asi po půl roce mi volal, že mu bylo vysloveno podezření, že se jedná o falzum. Kontaktoval jsem obžalovaného Fröhlicha, že se tu naskýtá taková komplikace, načež obžalovaný Fröhlich složil během nějaké doby peníze, které pan Vajda získal zpět. Myslím, že obraz jsme vrátili obžalovanému Fröhlichovi.

PDF s originálním zápisem

Výpověď č. 2 - Vladimír Neubert

Zvukový záznam, přepis iROZHLAS.cz:

Že by někdo vyměnil posudky, zažili jsme to. Nebylo to v případě tohoto obžalovaného, ale zažili jsme to mockrát. Pak se to dá vyhledat podle přesných rozměrů toho obrazu.

Zápis v protokolu soudkyně Říhové:

Zažili jsme mockrát, že někdo vyměnil posudky. Pak se to dá vyhledat podle přesných rozměrů toho obrazu.

PDF s originálním zápisem

Výpověď Josefa Malivy

Výpověď Josefa Malivy

Zvukový záznam, přepis iROZHLAS.cz:

Prosím Vás, já bych jenom opravil ten výraz, že vylučuji, já jsem vyslovil jenom domněnku.

Zápis v protokolu soudkyně Říhové:

Vylučuji, že by se mohlo jednat o originální dílo autora.

PDF s originálním zápisem

Výpověd Jaroslava Pecky

Výpověď Jaroslava Pecky

Zvukový záznam, přepis iROZHLAS.cz:

Díla jsem odmítl, jelikož to nebylo těžiště mé práce a nelíbily se mi. Ne, že bych je zpochybnil. Nelíbilo se mi téma nebo jsem si řekl, že to není věc pro mé klienty.

Zápis v protokolu soudckyně Říhové:

Díla jsem odmítl, jelikož to nebylo těžiště mé práce a nelíbily se mi. Nelíbilo se mi téma nebo jsem si řekl, že to není věc pro mé klienty.

PDF s originálním zápisem

Říhová: Námitky nebyly

Server iROZHLAS.cz kvůli rozporům mezi zvukovými záznamy a písemnou protokolací oslovil soudkyni Říhovou. Konkrétní dotazy na to, zda měly výše uvedené nepřesnosti v protokolaci vliv na podobu rozsudku a jak vznikly, nechala nejprve bez odpovědi.

„Až do doby vynesení rozsudku nebyly vzneseny námitky proti protokolaci, ani nebyl dán požadavek na doslovnou protokolaci. Po vynesení odsuzujícího rozsudku byly vedle odvolání podány i námitky proti protokolaci,“ vzkázala Říhová v pondělí v písemné odpovědi přes mluvčí krajského soudu Hanu Černou.

„O námitkách bude rozhodnuto podle § 57 trestního řádu a věc bude předložena k rozhodnutí o odvolání nadřízenému soudu, tj. Vrchnímu soudu v Praze,“ dodala.

Redakce proto prostřednictvím mluvčí soudkyni s výše zmíněnými otázkami oslovila. Reakce o dalších 24 hodin později nakonec přišla, byť se Říhová ke vzniku rozporů v protokolaci a jejich případnému vlivu na rozsudek přímo nevyjádřila.

„Soudce je při svém rozhodování vázán právními předpisy, které upravují i způsob protokolace, a soudce musí postupovat tak, aby ke zkreslení výpovědi nedošlo. Paní soudkyně tak postupovala i v tomto případě, a nepovažovala proto za nutné to zvlášť komentovat,“ napsala mluvčí Černá v e-mailu.

KAUZA ÚDAJNÉHO PADĚLÁNÍ OBRAZŮ Manželé Jaroslav a Eva Fröhlichovi měli spolu s Martinem Trokanem prodávat padělané obrazy od Jana Zrzavého, Václava Špály, Emila Filly a dalších předních českých malíčů. Takových obrazů měla trojice prodat několik desítek a prodej dalších připravovat. Mezi desítkami poškozených se v rozsáhlé kauze objevili třeba herečka Jiřina Bohdalová nebo režisér Ivan Zachariáš.

„Zvukový záznam z hlavního líčení musí být obsahově shodný s protokolem z hlavního líčení. Obhajoba si je vědoma, že nemusí být tento protokol naprosto shodný se zvukovým záznamem, avšak v zásadním významu obsahově shodný být musí,“ řekl pro iROZHLAS.cz advokát Jaroslava Fröhlicha Tomáš Štípek.

„Obsah písemných vyhotovení protokolů z hlavních líčení v enormním rozsahu nekoresponduje se zvukovými nahrávkami z hlavních líčení. Pozměněny jsou výpovědi svědků, i samotných obžalovaných. Z výpovědí svědků jsou pravidelně vynechávány pasáže ve prospěch obžalovaných, nebo jsou vynechány celé pasáže vyjádření obhajoby včetně důkazních materiálů předkládaných soudu,“ dodal Štípek.

Soud se podle Štípka v odůvodnění rozsudku opakovaně odvolává na nesprávné citace z pozměněných protokolů a části svědeckých výpovědí systematicky vytrhává z kontextu.

Stížnost u ministryně

Za značně zkreslené označuje rozdíly mezi zvukovým záznamem a písemnou protokolací také Nadační fond proti korupci. „Čistota činnosti justice je jednou z priorit našeho nadačního fondu. Zabýváme se také dalšími podobnými případy a budeme vyžadovat nápravu. Naším cílem je, aby se podobné nešvary neopakovaly,“ uvedl ředitel fondu Karel Škácha

„Justice bude v nejbližší době čelit mimořádnému tlaku na svou nezávislost. Považuji proto za zcela zásadní, aby představitelé soudnictví tento a další podobné případy důsledně a transparentně prošetřili. A aby z nich vyvodili jasná a razantní opatření k nápravě,“ dodal právník a analytik protikorupčního fondu Ondřej Závodský.

Protikorupční fond kvůli nesrovnalostem v protokolaci zvažuje také právní kroky, a to v případě, že se příslušné orgány nebudou případem zabývat odpovídajícími opatřeními, uvedl Závodský.

Takové kroky už podnikli Fröhlich s Trokanem. Kromě toho, že se proti verdiktu odvolali, se podle Fröhlichova advokáta Tomáše Štípka obrátili také na ministerstvo spravedlnosti, aby postup soudkyně Říhové a jejího senátu prošetřilo.

Role v rozsudku

Srpnový rozsudek dříve podrobně popsal Radiožurnál. V rozsudku se soudkyně opírá o svědectví výše zmíněného Vladimíra Neuberta spíše okrajově. Konkrétně vychází z Neubertova popisu událostí, které se odehrály v roce 2006. Tehdy Jaroslav Fröhlich a Eva Vaňková (nyní Fröhlichová) nabídli Neubertovi obraz Josefa Čapka s názvem Námořník-Albatros.

Obraz si koupil sběratel, který ale přišel na to, že jde o falzum. „Na to jednatel Galerie Art Praha s.r.o., MUDr. Vladimír Neubert, informoval Jaroslava Fröhlicha o tom, že tento jeho do aukce předaný obraz je padělkem a Jaroslav Fröhlich ve dnech 19. a 20. 10. 2007 vrátil MUDr. Vladimíru Neubertovi výnos z prodeje obrazu,“ píše soudkyně.

Fröhlich následně dostal obraz zpátky a podle dokumentů ho o pět let později prodal do jiné galerii, odkud se údajné falzum dostalo až k režisérovi Ivanu Zachariášovi. Za to má Fröhlich režisérovi zaplatit náhradu škody přes milion.

Soudkyně také vycházela v rozsudku z Neubertovi výpovědi, ve které řekl, že každý druhý obraz je padělek. „Ty majitelům rovnou vrací. Teprve když někdo donese více padělků vyšší hodnoty, např. 5 děl v celkové hodnotě 1 mil. Kč, je to pro něj důvod ohlásit to policii,“ napsala se ve verdiktu.

Taktéž výše zmíněný znalec Malina posuzoval pravost několika obrazů, mimo jiné třeba právě obrazu Torzo v krajině od Františka Muziky, jehož se týká jeden z příkladů rozporů v protokolaci.

„Se závěry znalkyně se shodl znalec Maliva který rovněž uvedl, že výtvarné zpracování ženského těla se neshoduje s Muzikovým rukopisem…,“ napsala soudkyně ve verdiktu.

Manipulace v opencard

Nadační fond proti korupci na začátku roku upozornil také na mnohem rozsáhlejší ohýbání protokolů v kauze opencard, kvůli kterým podal na soudce Městského soudu v Praze Alexandra Sotoláře trestní oznámení.

Server iROZHLAS.cz na základě zvukových nahrávek a písemných protokolů podrobně popsal, jak soudce Sotolář protokoly překrucoval.

Sotolář ohýbal výpovědi svědků i obžalovaných. Zmanipulované výpovědi pak využil v rozsudku k odsuzujícímu verdiktu například u bývalého pražského primátora Tomáše Hudečka (dříve TOP 09). Ten byl poté, co případ převzal jiný soudce, osvobozen.

Soudce Sotolář je aktuálně mimo službu a kromě trestního oznámení čelí kárné žalobě ze strany předsedy Městského soudu v Praze Libora Vávry a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO).