Obří kolový jeřáb pomáhá stavět novou turistickou lávku v Děčíně. První lidé se po ní projdou na jaře
V Děčíně pokračuje výstavba turistické lávky, která propojí obě části města. Pěším i cyklistům usnadní pohyb z mezi břehy Labe. Jednotlivé díly lávky na místo vyzvedává jeden z největších kolových jeřábů u nás.
Kolový jeřáb s nosností 450 tun zvedl do vzduchu dva zhruba čtyřicetitunové díly lávky. Stavební firma je pak svařila k sobě a zavěsila na železniční most. Montáž více než 110 metrů dlouhé části lávky zabrala celé dopoledne a vyžadovala absolutní přesnost.
Lávka propojí oba břehy města, usnadní a zrychlí pohyb pěším i cyklistům z Podmokel do centra Děčína a zpátky. Zároveň významně sníží počet cyklistů, kteří v současnosti musí jezdit po silnici na Labském nábřeží a po Tyršově mostu, což není bezpečné.
Někteří pěší navíc chodí na druhou stranu města po novém mostě, kde ani není chodník.
Autory návrhu lávky jsou pražští architekti Alexandra Kotačka, Lukáš Vráblík a Eva Pyková. Město za její stavbu zaplatí 103 milionů korun bez DPH, 43 milionů dostalo z evropských dotací. Podle mluvčího města Luďka Stínila se po lávce projdou první lidé na jaře příštího roku.