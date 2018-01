Malá o pozvání Komárka: má imunitnímu výboru vysvětlit spekulace o spojení vyšetřovatele Čapího hnízda a mafie

Mandátový a imunitní výbor si na úterý pozval bývalého detektiva Jiřího Komárka. Rozhodly o tom hlasy členů výboru z SPD a ANO. Člen výboru Miroslav Kalousek z TOP 09 v reakci řekl, že jde o nehoráznost a věc, která nepřísluší imunitnímu výboru. Praha 19:40 10. 1. 2018 (Aktualizováno: 22:35 10. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání mandátového a imunitního výboru. Archivní foto. | Foto: MAFRA MICHAL ŠULA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„ANO se připojilo k návrhu SPD. V médiích se objevily informace, že tento policista měl hovořit o vztahu vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo s mafií a my považujeme za důležité se s tímto seznámit,“ řekla po jednání výboru jeho členka Taťána Malá z hnutí ANO.

Exdetektiv Komárek u soudu popřel vinu. Za nařčení z 'brutálního úniku informací' dostal podmínku Číst článek

Vondráček: pravomoci výbor nepřekračuje

Šéf sněmovny Radek Vondráček (ANO) odmítl spojitost hlasování o důvěře Babišově vládě a hlasování o vydání Babiše a Faltýnka ke stíhání. Piráti či lidovci chtějí hlasování o vydání předřadit rozhodování o důvěře.

„Není podmíněno, aby jedno probíhalo po druhém," uvedl. Odlišná situace by podle něj byla, kdyby poslanci například deklarovali, že by v případě nevydání změnili svůj názor a podpořili vládu. Všechny strany kromě ANO slibují hlasovat proti Babišově vládě.

Vondráček odmítá, že by pozváním Komárka překračoval výbor své úkoly, jak tvrdí zástupci opozičních stran. „Podle jednacího řádu má provést urychleně nutná šetření, jestliže se většinově rozhodne, že je něco nutné, tak je to v souladu s jednacím řádem, a nechť to ti ostatní respektují," řekl.

Expolicista Jiří Komárek | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Rozvoral: SPD názor nezmění

Z vyjádření místopředsedy výboru za SPD Radka Rozvorala vyplynulo, že Komárkovo slyšení v imunitním výboru postoj poslanců hnutí Tomia Okamury k vydání Babiše a Faltýnka k stíhání nezmění.

Babišův osud v rukách detektiva Nevtípila. Kdo je muž, který vyšetřuje kauzu Čapí hnízdo? Číst článek

„Ovlivnit to nemůže, chceme mít jenom co nejvíce informací," řekl ČTK. Poslanci SPD chtějí, aby se případ Čapí hnízdo řádně vyšetřil. „My jsme připraveni hlasovat pro vydání obou dvou poslanců ve výboru i na plénu," zdůraznil Rozvoral.

Komárek musí být kvůli účasti na výboru zbaven mlčenlivosti. Pokud se proces do úterý nestihne, neohrozí to podle Malé slib, že výbor dospěje k doporučení pro plénum.

„Já dala své čestné slovo, že alespoň poslanci ANO budou pro to, abychom rozhodli do úterní 14:00,“ řekla. Pokud mlčenlivosti zbaven nebude, zodpoví podle ní Komárek to, na co bude moci.

Michálek: jde o Babišovu mediální podporu

Podle šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka chtěli poslanci ANO pozvat Komárka kvůli článku, podle kterého hovořil u soudu o tom, že vyšetřovatel případu Čapí hnízdo Pavel Nevtípil byl terčem lobbistů. Michálek připomněl, že Komárek byl nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu za nařčení policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního“ úniku informací.

Překvapivá změna po devíti hodinách jednání. Hlasovat o důvěře Babišově vládě se bude až v úterý Číst článek

Michálek za krokem ANO vidí snahu najít osobu, která by mediálně podpořila verzi Babiše a Faltýnka. Oba poslanci v případu Čapího hnízda obvinění z dotačního podvodu odmítají. „Ale pan Komárek není nezávislá osoba, podle mých informací byl dosazen do úřadu, který podléhá ministerstvu financí,“ uvedl Michálek.

Postavení nepravomocně odsouzeného lháře

Další člen výboru a šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek ještě před schůzí výboru podotkl, že Komárek je v postavení nepravomocně odsouzeného lháře. Nevidí jediný důvod, proč by měl být pozván na slyšení před výbor. „Nepřísluší nám, abychom se vyptávali lidí, kteří s věcí nemají nic společného,“ řekl.

K rozhodnutí výboru pak dodal: „Došlo k usnesení, které z mého pohledu nemá precedent a které nepřísluší mandátovému a imunitnímu výboru. Rozhodl se pozvat na své jednání plukovníka Komárka, pokud vím, tak nepravomocně odsouzeného za porušení pravomocí veřejného činitele. Není možné zvát si libovolné svědky, nejsme vyšetřovací komise.“

Pozvání nepravomocně odsouzeného Komárka na MIV je nehoráznost, která devalvuje práci tohoto výboru. Většina výboru se bude s pomocí nedůvěryhodné osoby snažit účelově zkompromitovat vyšetřovatele Nevtípila. Fuj... — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 10, 2018

Podle předsedy mandátového a imunitního výboru Stanislava Grospiče z KSČM proběhla na schůzi výboru „bohatá rozprava". „Nakonec výbor rozhodl většinou hlasů, že Komárek bude pozván na jednání 16. ledna, které jsme odsouhlasili včera (v úterý - pozn. redakce).“ Podle Grospiče nic nebrání tomu, aby výbor dospěl k doporučení, které poskytne sněmovně.

Slovo hnutí ANO

Hnutí ANO mimo jiné přislíbilo, že do úterý 14.00, kdy by měla sněmovna pokračovat ve schůzi o důvěře pro vládu Andreje Babiše, imunitní výbor doporučí sněmovně, zda vydat, či nevydat Babiše a místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

Hlasování o důvěře Původně se měl výbor sejít až po hlasování sněmovny o důvěře Babišově vládě. Poslanci KDU-ČSL si ale vzali hodinovou přestávku na jednání klubu, aby se výbor mohl sejít. Nakonec se schůze výboru protahovala a jednání o důvěře vládě bylo odloženo na úterý 16. ledna.

Lidovci proto v úterý navrhnou, aby hlasování o vydání poslanců na plénu předcházelo rozhodování o důvěře. Podle Jana Bartoška vycházejí z toho, že od ANO dostali slovo. „A že jestli ANO dá slovo, tak ho dodrží. A oni řekli, že do 14.00 v úterý bude usnesení,“ uvedl.

Někteří poslanci mluvili ve spojitosti s mimořádnou schůzí mandátového a imunitního výboru o obstrukcích. „Pokládám za naprosto nepřípustné, že večer budou pořádány další obstrukce při jednání mandátového a imunitního výboru,“ řekl například Kalousek ještě před tím, než se přerušilo ve středu hlasování od důvěře vladě.

O obstrukčním jednání mluvila i další členka výboru Miroslava Němcová (ODS). „Konáte jen v zájmu svého šéfa,“ nařkla poslance ANO. Hnutí ANO má v 19členném výboru osm zástupců.

Odklad kvůli zprávě OLAF

Babiš a Faltýnek se omluvili ze schůze, která se uskutečnila tento týden v úterý. O odklad svého slyšení požádali kvůli zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Zpráva je součástí vyšetřovacího spisu, jejich obhájci by se s ní měli teprve seznámit.

Zeman ve sněmovně podpořil Babišovu vládu. 'Dám mu i druhou šanci, budu ale chtít 101 podpisů,' uvedl Číst článek

Na minulé schůzi odpovídali na dotazy členů výboru vyšetřovatel případu Čapí hnízdo Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch. Ani jeden z nich nechtěl uzavřené jednání komentovat.

Policie obvinila Babiše a Faltýnka už před volbami pro podezření z dotačního podvodu, Babiše i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Babiš i Faltýnek podezření související s evropskou dotací pro farmu Čapí hnízdo odmítají a hovoří o účelovosti a o politické motivaci stíhání.

Policie v případu stíhá i dalších devět lidí. V minulém volebním období sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát, a nabyli tím znovu imunitu v plném rozsahu.

44942