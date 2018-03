Věřím, že obvinění Elischera je nedorozumění. Zprávy o úplatcích jsou spekulace, říká šéf vrchního soudu

Předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš stojí za podřízeným, jehož v úterý policie obvinila z ovlivňování případů za peníze. Soudce Ivan Elischer údajně za úplatky "vylepšoval" odvolací rozsudky. Bureš ale v rozhovoru s Radiožurnálem a serverem iROZHLAS.cz uvedl, že věří v Elischerovu nevinu. Jeho obvinění považuje za nedorozumění. Mimo jiné i proto, že soudce nerozhodoval sám, ale společně s dalšími dvěma kolegy. Praha 15:00 14. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: iROZHLAS.cz

Elischera v úterý ráno zadrželi detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Sdělili mu obvinění z trestného činu zneužití pravomoci veřejné osoby, přijímání úplatku a nadržování. Kriminalisté až do pozdních nočních hodin prohledávali jeho kancelář v budově Vrchního soudu v Praze.

Jsou stále policisté v kanceláři pana soudce?

Ne. Dlouho čekali, než přijde vyšetřovatel, aby mohli prohlídku provést. Udělali ji až někdy ve večerních hodinách.



Odnesli si něco?

Něco málo. Ale to jsou informace, které vám v žádném případě nesdělí státní zástupce ani policie. Ani já vám je sdělovat nemohu, protože je nemám.



Podle obvinění pan soudce ovlivňoval tři případy a v některých si vzal úplatek...

A kde jste to viděli? Četli jste usnesení o zahájení trestního stíhání? Já jsem ho nečetl, takže se k tomu nemohu vyjádřit. Státní zástupce nemá povinnost mi ho doručit, jedině by mi ho mohl předat doktor Elischer, nebo jeho obhájce s jeho souhlasem. Jedině tak se k němu dostanu.



Myslíte, že si pan soudce skutečně vzal úplatek?

Možné je všechno, vyloučit nemůžete nic. Já se tomu zejména u doktora Elischera, ale kteréhokoliv soudce vrchního soudu, bráním uvěřit. Pořád věřím, že je to nějaké nedorozumění.



Jaké s ním máte zkušenosti?

Byl tu od roku 2013 a předtím na stáži. Já neznám každého soudce tak, abych mohl vyprávět v kolik vstává, jestli chodí ráno běhat a co snídá.



Rychlý, přísný, nenápadný

Mysleli jsme spíše po profesní stránce.

K jeho osobě jsem neměl nikdy žádných negativních poznatků, naopak. Soudce rychlý, spíše přísný, v agendách jeho senátu nedocházelo nikdy k žádným průtahům, k žádným únikům. Prostě jde o soudce, k němuž nemám žádné negativní poznatky. Choval se velmi slušně, nenápadně, oblékal se velmi nenápadně, řekl bych až skoro příliš skromně. Vůbec žádné poznatky, které by nasvědčovali tomu, z čeho je obviněn. Proto je to pro mě šok, pokud by to měla být pravda.



Co bude s případy, kvůli nimž si pan soudce údajně vzal úplatky? Je možná obnova řízení? Musí se čekat až do případného pravomocného odsouzení pana soudce?

Pravomocné odsouzení soudce za trestný čin v souvislosti s rozhodováním je ze zákona důvodem pro obnovu řízení. Lhůta pro podání návrhu na obnovu začíná běžet od právní moci odsuzujícího rozsudku za trestný čin, ale to je v nedohlednu. Teď se bavíme o obvinění.



Co bude s panem soudcem nyní? Informovalo vás zastupitelství, zda pro něj požaduje vazbu?

Neinformovalo, já dostanu na vědomí až rozhodnutí o vazbě.

Policisté tu byli do půlnoci Odpovídá místopředseda pro trestní úsek vrchního soudu Vladimír Stibořík Jak dlouho vyšetřovatelé na vrchním soudu byli?

Přišli včera v půl osmé a byli jsme tu asi do půlnoci. Byl jsem u úkonu přítomen. Co policisté hledali?

Zřejmě peníze, zajímal je možná i počítač, protože si kopírovali jeho obsah. Odnesli si něco?

Ptal jsem se, jestli odnáší majetek vrchního soudu a bylo mi řečeno, že nikoliv. Bavil jste se s kolegy ze senátu pana soudce?

Předsedovi senátu jsem oznámil, že byl zadržen. Zatím musíme dělat opatření týkající se práce, dokončit započaté věci. Plánuje policie vyslýchat kolegy ze senátu pana soudce?

Nevím, předpokládám, že bychom o tom byli informováni.

Rozhodnutí nemohu revidovat

Budete revidovat jeho případy? Co bude s neuzavřenými kauzami, o nichž spolurozhodoval?

Revidovat je nemohu, vydaná rozhodnutí může zkoumat pouze Nejvyšší soud v rámci přípustných opravných prostředků: dovolání, stížnosti pro porušení zákona vydané ministrem, případně obnova řízení. Jinak je to stejná situace, jako když je soudce dlouhodobě nemocný. V senátu ho zastoupí ten, kdo je k tomu určen rozvrhem práce.



Připusťme, že případy za úplatu ovlivňoval...

...to je spekulace, senát navíc rozhoduje ve třech soudcích.



Podle vás policie pana soudce obvinila na základě spekulací? Nemyslíte, že nějaké důkazy vyšetřovatelé mají?

Pro mě je to spekulace, protože jsem to usnesení nečetl. Pochybuji, že je tam formulace, že ovlivňoval senát, aby nějak rozhodl.



Rozhoduje celý senát

Bavil jste se už s Elischerovými kolegy ze senátu? Jak jste již řekl, nerozhodoval jen on, ale i oni.

Rozhodnutí senátu se utváří v poradě a padají odborné argumenty, jde-li o výši trestu, intenzitu spáchaného činu, polehčující a přitěžující okolnosti, vše se dá na misku vah a pak se rozhodne. Představa, že ovlivňuje senát, který zná obsah spisu a že je účasten odvolacího řízení, je prostě nepředstavitelná. Neumím si představit, jak by mě kolega ovlivnil, abych vyjádřil v hlasování názor na rozhodnutí jinak, než ho chci vyjádřit na základě odborných argumentů. On nemůže snížit trest, rozhoduje senát.



Ale ne každý senát to dělá za úplatu, jak tvrdí policie.

To tvrdí policie, já o tom nic nevím.



A bavil jste se tedy se zbylými členy Elischerova senátu?

Zatím nemám o čem. Já ani nevím, čeho se to týká.