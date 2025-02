Obvinění Ludvíka a Jansty stojí na odposleších. Nejsou ale kompletní, říká jejich obhájce Monsport

Soud poslal ve středu do vazby hlavní protagonisty motolské korupční kauzy – exředitele nemocnice a bývalého ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka i sportovního činovníka Miroslava Janstu. Oba podali proti vazbám stížnost, jak potvrdil jejich advokát Josef Monsport. Podle něj Ludvík u soudu rozporoval přijetí úplatku v případu rekonstrukce Modrého pavilonu a upozornil, že v policejních odposleších chybí ty, které dokazují jeho nevinu. Původní zpráva Praha 19:15 26. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokát Miloslava Ludvíka a Miloslava Jansty Josef Monsport u soudu, který rozhodoval o vazbě pro jeho klienty. | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Byla uvalena vazba. Bohužel,“ oznámil po čtyřech hodinách soudního jednání advokát Josef Monsport, obhájce exředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka a sportovního činovníka Miroslava Jansty, kteří jsou hlavními postavami obří korupční kauzy. Oba podali proti vazebnímu rozhodnutí stížnost.

Podle advokáta stojí policejní obvinění proti jeho klientům především na odposlechnutých hovorech.

„Nemám možnost překontrolovat, jak jsou v tom usnesení o zahájení trestního stíhání tyto hovory interpretovány. Jestli to odpovídá originálu té řeči, nebo ne. Do spisu totiž stále nemáme přístup, je to na začátku. Ale i z jiných případů vím – a netvrdím, že tomu tak je i v tomto případě – , že jsou ne vždy úplně nevýznamné odchylky mezi přepisem, interpretací a tím, když si člověk nasadí sluchátka na hlavu a poslouchá, co která osoba opravdu řekla,“ naznačil advokát, že mohli policisté některé věci špatně pochopit.

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta obviněný v kauze veřejných zakázek Fakultní nemocnice v Motole u Obvodního soudu pro Prahu 5, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ludvík ani Jansta vinu nepřiznali. Ludvík prý proto, že nesouhlasí s policejními závěry ohledně údajných úplatků za rekonstrukci Modrého pavilonu. Tedy nejzávažnějšího případu, který mu policisté kladou za vinu.

Jak jsme již dříve vyčetli z policejních dokumentů, policisté tvrdí, že si měli Ludvík a jeho provozně-technický náměstek Pavel Budinský říct firmě Geosan Group – která rekonstrukci Modrého pavilonu provádí – o úplatek ve výši 5 milionů korun pro každého. Za to měli firmě přislíbit podpis 5. dodatku smlouvy, kterým by se navýšila cena zakázky o dalších 85 milionů korun.

„Navýšení ceny zakázky a vyplacení úplatku, bylo navázáno podle policie na podpis tohoto dodatku. Doktor Ludvík ale tvrdil, a dnes (ve středu, pozn. red.) se to doložilo důkazem, že nemocnice s tím navýšením ceny nesouhlasila. Že dodavateli řekli, že dodatek neakceptují. Má to být zachyceno na pracovních poradách, na několika telefonátech, které ale nejsou součástí té velké sumy odposlechů v usnesení. Nechci nikoho osočovat, že by to tam záměrně nezařadil. Jen říkám, že pro mě je klíčové, že pan Ludvík odmítl přistoupit na nějakou dohodu v podobě dodatku číslo 5,“ konstatuje Monsport.

I proto, že na tento podpis dodatku byl úplatek podle policie navázán, nedává podle Monsporta ani smysl, že by se v tomto údajně největším korupčním případě Ludvík trestného činu skutečně dopustil.

Bývalý ředitel nemocnice Motol Miloslav Ludvík obviněný v kauze veřejných zakázek Fakultní nemocnice v Motole u Obvodního soudu pro Prahu 5, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Je utahaný‘

Přesto soud Ludvíka ani Janstu z policejní vazby nepustil. V případě Ludvíka má být totiž důvodné podezření, že by se pokusil utéct, pokračoval v trestné činnosti či ovlivňoval dosud nevyslechnuté svědky a spoluobviněné. V případě Jansty pak mezi vazebními důvody absentovala pouze možnost útěku.

Právě poslední vazební důvod možného ovlivňování nevyslechnutých svědků a spoluobviněných není podle Monsporta možné nahradit ničím jiným, ani kaucí.

„Tento vazební důvod je nicméně omezený na tři měsíce. Státní zástupkyně nám přislíbila, že určitě bude po policii vyžadovat velkou aktivitu, aby tento nejzávažnější důvod vazby co nejdříve zmizel. A nečekalo se až na uplynutí zákonné lhůty,“ popsal advokát s tím, že by se další vazební důvody již daly nahradit jinými způsoby, jako je právě kauce, slib či elektronický náramek.

Podle něj oba obvinění s policií spolupracují, Jansta se ale dosud ke své vině nevyjádřil. Podle advokáta jakékoliv úkony komplikuje Janstův zdravotní stav. „Má opět před katetrizací. Bere velké množství léků. A jak jsem zjistil u něj doma, má na noc ještě speciální dýchací přístroj, který mu byl v cele umožněn pouze s nějakými komplikacemi. Zkrátka má toho na sobě hodně, je utahaný a už to je na něm vidět. Když jsem ho viděl v pondělí ráno a vidím ho teď, ve středu odpoledne, je to velký rozdíl,“ dodává Monsport.

Pavel Budinský v doprovodu policisty přichází k jednací síni Obvodního soudu pro Prahu 5, který rozhodoval o návrhu na vazbu pro čtyři obviněné v kauze veřejných zakázek Fakultní nemocnice v Motole | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V korupční kauze v Motolské nemocnici je aktuálně obviněno sedmnáct lidí z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, poškození finančních zájmů Evropské unie a praní špinavých peněz. V tuto chvíli je stále zadrženo pět z nich – kromě exředitele Ludvíka a advokáta Jansty také podnikatel Mykhailo Popovych a náměstek Pavel Budinský.

Ten je podle kriminalistů ústřední postavou celé kauzy a figuruje napříč všemi policií zmapovanými korupčními případy. Ve své kanceláři, ale i v pražských restauracích si podle policistů domlouval schůzky, na kterých žádal po zástupcích jednotlivých firem a živnostnících peníze za zprostředkování nejrůznějších nemocničních zakázek či sjednání výhod z nich. Tyto peníze pak měl podle vyšetřovatelů předávat také řediteli nemocnice Ludvíkovi. Všem těmto hlavním protagonistům kauzy hrozí za spáchané trestné činy až 12 let vězení.