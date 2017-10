Obvinění u Čapího hnízda si převzalo 11 lidí. Stíhání Babiše a Faltýnka se přeruší po vyhlášení výsledků voleb

V souvislosti s padesátimilionovou dotací na farmu Čapí hnízdo obvinila policie 11 lidí, mezi nimi i předsedu ANO Andreje Babiše a místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka. Oba sněmovna ke stíhání vydala na počátku září, ve víkendových volbách ale mandáty obhájili. Přesný počet obviněných v kauze Čapí hnízdo dosud nebyl znám. Praha 14:41 23. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí Andrej Babiš a 1. místopředseda strany Jaroslav Faltýnek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Policie tak musí jejich stíhání přerušit a znovu o jejich vydání požádat. Stíhání poslanců bude přerušeno poté, co výsledky voleb vyhlásí Státní volební komise.

Deník Právo dříve uvedl, že obviněno bude všech 11 lidí, které policie zmínila v žádosti o Babišovo a Faltýnkovo vydání. V dokumentech figuruje Babišova nynější manželka Monika Babišová, Babišovy děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a exministrův švagr Martin Herodes.

Policie zmiňuje i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku a Jana Platila, a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu.

"Zároveň si všechny tyto osoby podaly proti usnesení stížnost a o stížnostech bude rozhodovat státní zástupce. Pokud jde o dva poslance Poslanecké sněmovny, tam státní zástupce přeruší trestní stíhání v den, kdy vyjde ve sbírce zákonů osvědčení státní volební komise o jejich opětovném zvolení do Poslanecké sněmovny. Vyšetřování se tím nijak nezastaví ani nezpomalí, kontinuálně dál pokračuje a jsou prováděny vyšetřovací úkony," potvrdila serveru iROZHLAS.cz mluvčí pražského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

Samo hnutí ANO prozatím netuší, jak se k vydání, či nevydání svých špiček za nové konstelace postaví. "O něčem takovém se budeme bavit, až se klub sejde. Neumím to za kolegy říct, ale určitě to bude na jejich svobodném rozhodnutí," uvedl v povolební debatě Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus místopředseda ANO Richard Brabec.

Podle právníka Jana Wintera z Katedry teorie práva a právního učení PF UK obvinění Andreje Babiše a druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka může být brzdou pro sestavení koalice. Jednou z možností, jak situaci odblokovat, je podle ústavního právníka zásah prezidenta republiky. Winter to sdělil ve vyslání Radiožurnálu.

Kauza Čapí hnízdo

Žádost o vydání obou politiků dorazila do sněmovny už v létě. Detektivové v ní detailně popsali převody akcií Farmy Čapí hnízdo. Detaily žádosti si můžete přečíst v tomto textu serveru iROZHLAS.cz.

V žádosti stojí, že skupina, údajně ovládaná Babišem, na konci roku 2007 papírově vyčlenila z holdingu Agrofert společnost ZZN Agro Pelhřimov, a. s. Z celkových dvaceti akcií společnosti koupili po pěti Babišova dcera Adriana Bobeková a jeho syn Andrej, zbylých deset pak Babišova partnerka Monika.

Babišovi spolupracovníci však měli jít ještě dál. Jak Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz popsaly zdroje seznámené s policejní žádostí o Babišovo vydání, zainteresovaní přistoupili k dalšímu zastíracímu manévru. Do hry podle policie vstupuje 16. února 2008 Martin Herodes a uzavírá celkem tři, slovy policie "fiktivní" smlouvy.