Obvinění v kauze olomouckého vlastivědného muzea přiznali vinu. Čeká je podmínka a peněžitý trest

Evropský pověřený žalobce Pavel Pukovec řekl, že součástí dohody je návrh na podmíněný trest, peněžitý trest 500 000 korun, zákaz činnosti a náhrada zbývající škody 8,8 milionu korun. Kauza se týká projektu Virtuální muzeum dotovaného z prostředků Evropské unie.

Obě strany soudu předložily dohodu s navrhovaným trestem v trvání tří let s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. Součástí navrhované dohody je mj. peněžitý trest ve výměře zhruba 500 000 korun, desetiletý trest zákazu činnosti spočívající v zákazu jednat s dotačními orgány a účastnit se dotačních řízení, a to v jakémkoli postavení či funkci.

V dohodě je také povinnost, aby v průběhu zkušební doby podmíněného odsouzení nahradili podle svých sil škodu, kterou trestným činem způsobili, a povinnost nahradit škodu České republice zastoupené ministerstvem školství v celkové výši 8,8 milionu korun v pravidelných pěti ročních splátkách, řekl Pukovec. Dodal, že z celkové škody 13,5 milionu korun již obvinění uhradili 4,6 milionu.

Policie trojici, ve které je jeden veřejný činitel, který pracoval pro muzeum, a další dva bývalí zaměstnanci, viní mimo jiné z dotačního podvodu, z poškození finančních zájmů Evropské unie a dalších trestných činů.

14 milionů korun

Podle informací z médií jde o bývalého ředitele muzea Břetislava Holáska, někdejšího olomouckého radního Miroslava Petříka (ČSSD) a kroměřížského podnikatele Jiřího Křeháčka. Všem původně hrozila sazba až deset let.

Případem se zabývala centrála proti organizovanému zločinu od podzimu 2021, kdy detektivové obvinili jednoho člověka z přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. V květnu 2023 se rozšířilo trestní stíhání u tohoto člověka a padlo obvinění dalších dvou lidí.

Všichni tři čelí obvinění z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, dva z nich ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a jeden také ze zneužití pravomoci úřední osoby, uvedl Ibehej. Doplnil, že uzavřená dohoda byla olomouckému krajskému soudu předložena ve čtvrtek.

Případ se týkal dotací ve výši zhruba 14 milionů korun, které muzeum dostalo na projekt s názvem Virtuální muzeum ve výuce - využití nových digitálních technologií v propojení formálního a neformálního vzdělávání. Evropskou dotaci muzeum získalo přes ministerstvo školství.

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) již dříve uvedl, že nejméně 14 členů týmu, kteří měli na daném projektu pracovat, ve skutečnosti nevyvíjelo žádnou činnost.

Ve spolupráci s evropským žalobcem policie obviněným zajistila finanční prostředky v celkové výši zhruba jednoho milionu korun, a to kvůli uložení případnému peněžitému trestu. Zabavila také nemovitosti v hodnotě odpovídající výši údajně způsobené škody.

Vlastivědné muzeum v Olomouci patří mezi největší kulturní instituce v regionu, jeho zřizovatelem je Olomoucký kraj. Vlastní přes milion sbírkových předmětů a z hlediska rozsahu sbírky se řadí mezi největší muzea v České republice.