Obviněný podnikatel Fischer s černou reklamou se brání. Stěžuje si na vyšetřovatele

Českobudějovický podnikatel s nelegálními billboardy Anton Fischer podal trestní oznámení a stížnost k inspekci proti postupu policie.

Vyšetřovatelé ho na podzim obvinili z několika trestných činů kvůli útokům na lidi, kteří jeho billboardy odstraňují.

Policie záměrně ignoruje důkazy v můj prospěch, tvrdí podnikatel. GIBS už ale podnět odložil.

Anton Fischer nabízí pronájem stovek billboardů, které stojí protizákonně v ochranném pásmu silnice a bez vědomí majitele pozemku.

Podle policie Fischer společně se svým synem Oliverem a společníkem Tomášem Plánským v několika případech vyhrožovali nebo dokonce fyzicky zaútočili na aktivisty, politiky a úředníky, kteří se snažili nelegální reklamu odstranit.

Na podzim si tím Fischer a jeho společníci vykoledoval obvinění z několika trestných činů: vydírání, výtržnosti, omezování osobní svobody a loupeže. On sám odmítá, že by překročil zákon. Tvrdí, že pouze bránil soukromý majetek.

Fischer má soudní zákaz podnikání a momentálně je v podmínce kvůli starším trestným činům, mimo jiné právě za vydírání.

Radiožurnál v únoru odhalil, že se před dvaceti lety Fischer účastnil únosů a vražd mezi mafiány. Poté, co začal spolupracovat se slovenskou policií, získal novou identitu a usadil se v Česku.

Takřka dvacet let Fischer v Česku provozuje billboardy, které jsou podle současných zákonů nelegální. Policie ho na podzim 2024 obvinila z útoků na lidi, kteří se snaží nelegální reklamu odstraňovat.

Na konci letošního května ale Fischer přešel do protiútoku. Podal trestní oznámení na Vrchní státní zastupitelství v Praze a zároveň i podnět ke Generální inspekci bezpečnostních sborů proti postupu policie, konkrétně proti hlavnímu vyšetřovateli případu.

„Žádám, aby byly prověřeny důvody, proč předmětné důkazy nebyly předloženy státnímu zástupci, dále proč dochází ke zjevnému ignorování důkazů, jež moji vinu vyvrací a zda tato pochybení nevedla k narušení správnosti trestního řízení nebo k neoprávněnému vznesení obvinění proti mojí osobě,” píše se v dokumentu.

Ten má Radiožurnál k dispozici. Opírá se přitom o videa a fotografie ze spisu i z jeho vlastního archivu, které mají jeho tvrzení dokázat.

Vrchní státní zastupitelství se podnětem zabývá, Radiožurnálu to potvrdil ředitel odboru trestního řízení Tomáš Turek.

Generální inspekce bezpečnostních sborů Fischerův podnět odložila.

„Nebyly zjištěny žádné skutečnosti nasvědčující podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem Policie ČR. Věc byla uložena ad acta,” popsala Radiožurnálu mluvčí GIBS Andrea Štorchová.

Loupež nože

Součástí obvinění jsou dva případy, které Fischer rozporuje. Policie ho viní mimo jiné z trestného činu loupeže kvůli konfliktu s tehdejším místostarostou Brandýsa na Labem Patrickem Zandlem. Fischer v únoru 2022 Zandla přistihl se strženou reklamní plachtou podpaží, jak utíká směrem ke kontejneru.

„Patrika Zandla bez právního důvodu zadrželi tak, že jej Anton Fischer zezadu několikrát udeřil do zad, zezadu jej kopl a začal jej zezadu škrtit předloktím paže, až Patrik Zandl upadl na zem i s kontejnerem na odpadky, kterého se držel, a zatímco jej na zemi Anton Fischer dále škrtil, Oliver Fischer mu prohledal všechny kapsy a z těchto mu vyndal všechny jeho osobní věci, mobilní telefon, kapesní nožík, kapesníky a klíče a takto jej Anton Fischer ve škrcení držel vleže na zemi až do příjezdu hlídky Policie ČR,“ zapsali si vyšetřovatelé. Fischera obvinili z loupeže klíčů a dalších věcí, které měl Zandl v kapse.

On ale tvrdí, že pouze zadržel pachatele, který poškodil plachtu s reklamou. Sám Fischer tehdy zavolal policisty a případ tehdy úřady vyhodnotili jako přestupek místostarosty.

Za loupež teď Fischerovi hrozí až deset let odnětí svobody, paradoxně je to nejtěžší zločin, ze kterého vyšetřovatelé Fischera a jeho spolupracovníky viní. On naopak tvrdí, že policejní fotky z místa činu obvinění vyvrací.

„Na (dalších) fotografiích je vidět vedle už mnou zpacifikovaného Patricka Zandla na chodníku ležící jeho mobilní telefon, který mu upadl na zem po zápase se mnou potom, co na mě po pokusu mu zabránit v odhození ukradených reklamních plachet do odpadkového koše zaútočil ocelovou tyčí a následně i zmíněným nožem, který držel celý čas v levé ruce za plachtami a nebylo jej dopředu vidět,” píše Fischer v oznámení.

„Na fotografiích je vidět i na zemi ležící nůž, kterým na mě zaútočil a který jsem mu při zápasu vyrazil z ruky,” doplňuje.

Stejné argumenty už použil na konci minulého roku, když podával stížnost proti zahájení trestního stíhání.

Státní zástupce ale jeho výhrady odmítl. Policisté podle něj správně vyhodnotili, že nešlo o „zadržení strhávače plakátů”, ale o protiprávní fyzický útok na Patricka Zandla. Podle policie a okresního státního zástupce věci nevypadly na zem sami, ale syn Antona Fischera mu je vyndal z kapes.

„Rozhodné je, že poté, co došlo k fyzickému napadení a znehybnění poškozeného obviněným Antonem Fischerem, tak druhý obviněný Oliver Fischer se zmocnil věcí, které měl poškozený u sebe. Oba tak společně naplnili objektivní stránku zvlášť závažného zločinu loupeže,” napsal na konci roku státní zástupce, když odmítl Fischerovu stížnost proti zahájení trestního stíhání.

Podobně pro Radiožurnál situaci popsal i Zandl: „Moje přesvědčení je, že mi to vyndali z kapsy oni. Nemělo se to jak z té kapsy jinak dostat. I na těch záběrech, které mi ukazovali na policii, bylo zřejmé, že to je tam vyskládané. A já jsem si rozhodně nic z kapes nevyndával, já jsem byl v běhacím oblečení, ty kapsy se zavírají na zip. Neběháte tak, že by vám mobil mohl vypadnout z kapsy."

Neposkytnutá nahrávka

Druhá část obvinění, kterou Fischer rozporuje, je vydírání českobudějovické úřednice Kristýny Radové, která měla na starosti odklízení nelegální reklamy ve městě.

Policie Fischera obvinila kvůli scéně, ke které došlo při odklízení nelegálních billboardů. Na místě v tu chvíli byli úředníci, policisté i pracovníci města, kteří měli nelegální billboardy odklidit. Na místo činu ale dorazil i Fischer se synem.

Podle policie otec i syn Fischerové křičeli na úřednici, vyhrožovali jí, že přijde o místo, a nadávali jí. Autem najeli na povalený billboard, aby ho zaměstnanci města nemohli odvézt.

Podle Fischera ale nikdo nikomu nevyhrožoval. Podnikatel to dokládá videonahrávkou, na které je vidět, jak si od úřednice přebírá papír s úředním rozhodnutím k odklizení billboardů a následně odchází zpátky k autu.

Fischer tvrdí, že stejné záznamy má i policie. Ale že je úmyslně neposkytla státnímu zástupci, který měl zákonnost policejního obvinění přezkoumat. Státní zástupce na podzim připustil, že mu policie nahrávku neposkytla, a vycházel proto z výpovědí svědků.

Městská úřednice nyní Radiožurnálu popsala, že na ni Fischer vyvíjel tlak dlouhodobě. A trvá na tom, že jí Fischer a jeho společníci vyhrožovali i při zmíněném fyzickém odstraňování billboardů.

„Vyhrožovali mi tam, že přijdu o práci, že mě znemožní, že jsem porušila všechny zákony. Nahrávali si mě tam, omezovali mě tím, že mi byli 5 cm od obličeje. A teď se ještě budu bát, že on na mě podá trestní oznámení? Já už jsem z toho fakt zoufalá,” dodává Radová.