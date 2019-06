Horáček z kauzy Bulovka ukázal na exnáměstka VZP: Dal jsem mu dva miliony ve čtyřech splátkách

Obviněný podnikatel v kauze kolem nemocničních zakázek Tomáš Horáček přiznal, že uplácel dvěma miliony tehdejšího druhého muže VZP Petra Hoňka.

Stejně tak prý dával peníze v hotovosti i exposlanci Marku Šnajdrovi, tomu je měl donést do kanceláře.

Vyplývá to z lednového výslechu Horáčka, do kterého měl Radiožurnál možnost nahlédnout.

Podnikatel během dvou dnů přímo ve vazební věznici policii poodkryl zdravotnické zákulisí a systém, jak fungovalo přidělování zakázek. Krátce poté byl z vazby propuštěn.

Horáček čelí obvinění z korupce a ovlivňování zakázek v nemocnicích. Výpovědí usiluje o nižší trest.

Byl jeden z poklidných víkendů roku 2016 a na zahradě rodinného domu v Líbeznicích u Prahy hostil tehdejší náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Petr Honěk vlivného podnikatele ve zdravotnictví Tomáše Horáčka. Ten měl s sebou svého syna, nicméně o běžnou rodinnou návštěvu podle všeho ani zdaleka nešlo. Horáček mu totiž podle svých vlastních slov přivezl část dvoumilionového úplatku, který souvisel s byznysem soukromé kožní kliniky.

Návštěvu popsal policii letos 15. ledna sám Horáček, a to ještě když seděl ve vazební věznici v Litoměřicích. Spoluprací s vyšetřovateli Horáček usiluje o nižší trest. Kriminalisté ho totiž viní z rozsáhlých manipulací se zakázkami veřejných nemocnic.

Kromě Hoňka uplácel Horáček podle svých slov i vlivného zákulisního hráče v oblasti zdravotnictví a někdejšího poslance za ODS Marka Šnajdra.

Na Horáčkovo svědectví ohledně korupce mířící do nejvyšších pater VZP upozornily v pondělí Lidové noviny s tím, že Šnajdr měl ve prospěch kliniky působit na šéfa VZP Zdeňka Kabátka. Skutečné pozadí je ale složitější, Radiožurnál přináší detailní zmapování kauzy, na které pracoval několik týdnů.

„MUDr. Hoňkovi jsem částku dva miliony korun poskytl zhruba ve třech či čtyřech splátkách. Bylo tomu vždy na návštěvě u něj doma, a to v průběhu roku 2016 a 2017. Navštěvoval jsem ho výhradně v sobotu či v neděli,“ řekl Horáček do protokolu. Radiožurnál pravost dokumentu ověřil u dvou nezávislých zdrojů blízkých vyšetřování.

‚Nebylo zbytí‘

Honěk, tehdy druhý muž VZP, opustil vedení pojišťovny na svou žádost v roce 2018. Tvrzení Horáčka o korupci důrazně odmítá.

„Já nesmysly a výmysly pana Horáčka nebudu nijak obšírně komentovat. To je tak všechno, co k tomu řeknu,“ konstatoval Honěk. Na další otázky neodpověděl a položil telefon.

Horáček si nicméně za svým tvrzením z výslechu stojí. V rozhovoru pro Radiožurnál nechtěl konkrétní jména komentovat s odkazem na probíhající vyšetřování, pak připustil, že předávání úplatků pro něj představovalo nutnou podmínku pro to, aby mohl ve zdravotnictví podnikat.

„Určitě to není standardní a určitě to není nic, z čeho bych měl dobrý pocit, na druhou stranu v momentě, kdy jste de facto svým způsobem nucen na nějaká pravidla hry, protože jinak byste z té hry vypadnul, tak je to bohužel věc, která je sice špatná, ale v té době, kdy se to odehrálo, dle mého nebylo jiné zbytí,“ konstatoval Horáček.

Uplácení zpětně označil za hloupost, která měla souviset se snahou o rozmach jeho byznysu. Obsáhlou výpovědí a přiznáním se mu prý ulevilo. Svou obhajobu přitom staví na tom, že byl v celém systému jen „pěšákem“.

„Vadí mi, že jsem pořád označován jako ústřední postava, ale to tak není, já jsem o tom nerozhodoval. A ty úplatky nebo nestandardní podmínky jsem rozhodně nestanovoval já, de facto jsem pouze přistoupil na nějaký stávající systém,“ řekl podnikatel.

Petr Honěk na snímku z doby, kdy byl náměstkem ředitele VZP pro zdravotní péči | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Profimedia

Výměnný obchod

Další podrobnosti k úplatkům rozkrýt nechtěl, nicméně na polici konkrétnější byl. Do protokolu totiž detailně popsal, za co přesně měl Hoňkovi platit, a také jaký k tomu měl motiv. Jeho výpověď a dobrovolné přiznání je sice především formou jeho obhajoby, v jejímž rámci má právo házet vinu na jiné i lhát, nicméně jeho verzi příběhu podporuje hned několik veřejně dohledatelných detailů.

Úplatky se prý točily kolem soukromého centra klinické a estetické medicíny Derma Medical Clinic. To nabízí léčbu lupénky a dalších kožních onemocnění pomocí laseru. Firma funguje už od roku 2013, ale její majitel Michal Sičák zpočátku marně usiloval o smlouvy s VZP, díky kterým by pacientům léčbu hradila pojišťovna.

Úspěšný byl pouze u své hlavní ambulance v Praze, v regionech už ale kontrakty nezískal. Obrátil se prý proto na Horáčka, který už v tu dobu ve zdravotnictví platil za vlivného lobbistu. A nabídl mu výměnný obchod.

„S panem doktorem Sičákem jsme se domluvili, že v případě, pomohu-li společnosti nastartovat její činnost a vyřešit problémy se ztrátovými pobočkami, zejména pak tím, že budu intenzivně řešit spolu s ním a dalšími smluvní vztahy, mohou se z nás později stát společníci v daném projektu,“ vypověděl Horáček.

Sám Sičák jakýkoliv komentář ke smlouvám s VZP i k údajným kontaktům s Horáčkem odmítl. Po dotazu Radiožurnálu přes pracovníky své kliniky vzkázal, že o jakýkoliv kontakt nemá zájem, a na zaslaný e-mail nereagoval.

Jak fungoval systém

Horáček prý jako první krok Sičákovi navrhl ještě v roce 2015 medializaci úspěšné léčby kliniky tak, aby se na pojišťovnu vytvořil tlak. A v archivech jsou pak skutečně dohledatelné placené PR články v některých českých denících z let 2015 a 2016, které léčbu pomocí laseru představují.

Pro zisk lukrativních smluv s VZP pro regionální pobočky bylo každopádně nutné projít výběrovými řízeními na příslušných krajských úřadech. V komisích má přitom VZP své zastoupení s velmi silným hlasem.

„MUDr. Honěk deklaroval, že zajistí, aby ve zmíněných vyvolaných výběrových řízeních na krajských úřadech napříč republikou hlasoval zástupce VZP souhlasně, tedy souhlasil s uzavřením smluvního vztahu,“ popsal systém policistům Horáček.

Kontrakty s VZP byly pro Derma Medical Clinic zásadní. Firma má totiž mimo jiné dluh u banky. Z obchodního rejstříku vyplývá, že na nákup speciálních laserů si půjčila 65 milionů korun.

Ledy se v průběhu roku 2016 prolomily - Derma Medical Clinic kýžené kontrakty postupně opravdu získala. Většina z jejích regionálních ambulancí podepsala smlouvy s VZP ke dni 1. 10. 2016 a další následovaly. Tedy poté, co podle svých slov na policii začal ve věci vyjednávat Horáček.

Obrat strmě stoupl

A zisky na sebe nenechaly dlouho čekat. Z jednotlivých smluv zveřejněných na internetu vyplývá, že pojišťovna začala každé z poboček posílat pravidelné platby až 250 tisíc korun měsíčně, jako tomu bylo například u ambulance v Hradci Králové.

Finanční přínos nových smluv pak dokládají účetní závěrky společnosti - zatímco ještě v roce 2016 měla firma podle zveřejněných údajů obrat na úrovni necelých sedmnácti milionů korun, o rok později už to bylo skoro 29 milionů korun.

Ze seznamu smluvních poskytovatelů zdravotních služeb zveřejněných na stránkách VZP pak vyplývá, že VZP uzavřela se společností Derma Medical Clinic dohromady 11 smluv. Klinika má v Česku včetně Prahy 12 poboček, smlouvu tak nezískala pouze jediná krajská ambulance. Tou je pobočka ve Zlíně.

Jak přesně proces uzavírání smluv s Derma Medical Clinic probíhal a zda do něj dnes už bývalý náměstek VZP jakkoliv zasahoval, nechtěl mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý komentovat. Všechny kontrakty se totiž podle něj prověřují.

„Smluvní vztahy mezi VZP a společností Derma Medical Clinic jsou v současné době předmětem kontroly ministerstva financí a ministerstva zdravotnictví. VZP poskytla těmto kontrolním orgánům veškeré požadované podklady a plnou součinnost,“ konstatoval Tichý.

Zároveň ale upozornil, že tento druh zdravotní péče byl do seznamu výkonů hrazených z veřejného pojištění ministerstvem zdravotnictví zařazen v obecné rovině už od roku 2012.

Proč tedy majitel Derma Medical Clinic před vstupem Horáčka na scénu v jednání s VZP neuspěl, když péče byla k úhradám doporučena? Podle samotného Horáčka byl důvod jednoduchý – neřešil to s těmi „správnými“ lidmi a tím „správným“ způsobem.

Spory, kdo bude ‚kasírovat‘

„Z pozdějších jednání s dr. Hoňkem jsem pak pochopil, že v době, kdy MUDr. Sičák usiloval o získání předmětných smluv, tzv. obešel Hoňka a v pojišťovně nastavený systém, neboť si dovolil věc řešit s osobami, které neměly na MUDr. Hoňka žádný vliv, resp. s ním neměly dohody,“ nabídl vysvětlení v lednovém výslechu Horáček.

Honěk přitom podle Horáčka nebyl sám, kdo se v problému se smlouvami angažoval. A kdo za to také měl dostat úplatek. Zhruba stejnou částku, tedy dva až dva a půl milionu korun, Horáček podle svého tvrzení předal také někdejšímu poslanci ODS a také exnáměstkovi ministerstva zdravotnictví Marku Šnajdrovi. Ten je už více než šest let mimo jakékoliv oficiální funkce, ale v zákulisí zdravotnického prostředí platí stále za jednoho z nejvlivnějších hráčů.

A Horáčkovi si prý řekl o půl milionu korun za každou uzavřenou smlouvu s regionální ambulancí Sičákovy kliniky. „Vzhledem k tomu, že jsem veškeré technické věci spojené se zajištěním smluvních vztahů řešil zejména s panem dr. Hoňkem, pochopil jsem, že pan Šnajdr si tyto prostředky nárokuje z pozice toho, že o úhradách, jejich výších a schvalování poskytovatelů zdravotní péče ze strany VZP rozhoduje on,“ řekl policistům podle protokolu Horáček.

Šnajdr: Je to prokazatelná lež

Šnajdr něco takového stejně jako Honěk razantně odmítl. „V každém případě mohu jednoznačně říct, že toto není pravda a jedná se o prokazatelnou lež. A jsem přesvědčen, že se to podaří prokázat,“ řekl Radiožurnálu Šnajdr.

Horáček přitom tvrdí, že Honěk měl se Šnajdrem spory, kdo má vlastně na peníze nárok. Honěk prý inkasoval za první smlouvy, za ty další měl pak dostat peníze Šnajdr. Také v hotovosti, ale na rozdíl od Hoňka najednou. K předání mělo podle něj dojít v období od podzimu 2017 do jara 2018, a to v prostorách společnosti CABD v Praze. Jde o konzultační firmu, za kterou stojí někdejší poslanec ODS Jan Morava.

Deník Právo nedávno informoval, že Šnajdr spolu s Horáčkem usilovali v roce 2017 o koupi zadlužené Nemocnice svaté Alžběty na pražském Albertově. Poté, co plán zkrachoval, se prý oba partneři hádali o peníze a právě společnost CABD měla zastupovat Šnajdra. Moravova firma dodnes podle Práva vymáhá po Horáčkovi několik milionů korun.

Právě dluhy z nepovedeného společného byznysu jsou přitom podle Šnajdra v pozadí Horáčkovy výpovědi. Někdejší náměstek ministerstva zdravotnictví v této souvislosti řekl, že Horáček mu původně dlužil 14,5 milionů, nyní už „jenom“ 7,5 milionů plus úroky.

Peníze prý pocházely z notářské úschovy, kam oba složili stejnou částku jako zástavu na plánovanou akvizici. Z té ale v době, kdy byl Horáček ve vazbě, sešlo, a peníze se měly opět rovným dílem vrátit. Podle Šnajdra ale vlivný podnikatel přes své lidi celou částku převedl jinam.

„Žádné finanční transakce mimo tuto záležitost mezi námi neproběhly,“ poznamenal k tomu Šnajdr s tím, že je připraven to prokázat.

Horáček naproti tomu před vyšetřovateli v lednu vypověděl, že Šnajdr měl kvůli smlouvám s kožní klinikou požadovat kromě předaného úplatku i další peníze.

Vztahy s VZP se zhoršily

Horáčkovi se přitom podle jeho slov do protokolu už platit nechtělo, protože smlouvy sice byly platné, ale vztahy s VZP se i přesto začaly razantně zhoršovat. Pojišťovna prý totiž začala požadovat, aby klinika značnou část vyplacených peněz vrátila.

„Pan Šnajdr získal plnění minimálně za 4 smlouvy, tj. minimálně dva miliony korun s tím, že si nárokoval plnění ze smluv dalších, avšak vzhledem k problémům zmiňovaných vratek (…) jsem s ním o tomto nechtěl jednat. On však naléhal a někdy, řekl bych, že to bylo v březnu či dubnu 2018, si vynutil podpis poradenské smlouvy mezi jeho společností CABD a HTS Corporate Group SE, kdy mne postavil před hotovou věc,“ popsal Horáček.

Mimochodem, bylo to právě v průběhu roku 2018, kdy některým z regionálních ambulancí VZP platby radikálně snížila, a to často o řád. I to vyplývá ze zveřejněných smluv a jejích dodatků.

Např. již zmíněná ambulance v Hradci Králové náhle spadla z 250 tisíc měsíčně na 25 tisíc za každý měsíc. A obdobně na tom byly i pobočky například v Karlových Varech nebo v Plzni. Od roku 2019 se ale vztahy podle všeho opět narovnaly, protože platby se některým pobočkám vrátily zhruba na původní úroveň.

Šnajdr každopádně odmítl, že by se ve věci smluv s kožní klinikou jakkoliv angažoval. A stejně tak vyloučil i to, že by měl s Horáčkem nebo jeho firmami jakýkoliv poradenský kontrakt, na základě kterého by inkasoval peníze.

Petr Honěk působil ve vedení VZP od roku 2012. Až do loňska měl na starosti klíčový úsek zdravotní péče. Ředitel VZP Zdeněk Kabátek ho ocenil jako zkušeného odborníka, jehož opatření v oblasti cenové politiky přinesla úspory v řádu miliard korun.

„Doufám, že se s panem náměstkem Hoňkem budeme potkávat i nadále v rámci jeho kariérního postupu, citoval Zdravotnický deník Kabátka loni v červenci. Po odchodu z VZP založil Honěk společnost Pure Health. Nicméně i nadále předsedá dozorčí radě dceřiné společnosti VZP, poskytující komerční pojištění pod názvem Pojišťovna VZP.