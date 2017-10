Obyvatel Česka loni o 73 tisíc přibylo. Většinou šlo o cizince

Za posledních pět let Česku přibylo 73 400 obyvatel. Za přírůstkem jsou hlavně cizinci. I když se v posledních letech rodí víc dětí, česká společnost přesto stárne. Průměrnému obyvateli republiky bylo loni 42 let. Děti do 15 let tvoří 15,6 % populace, lidé nad 65 let téměř 19 %. Praha 11:34 3. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senioři (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

Zvyšuje se i podíl svobodných a rozvedených. Téměř polovina dětí přichází na svět mimo manželství. Výsledky v úterý na tiskové konferenci představil Český statistický úřad (ČSÚ).

V Česku žilo 10 578 820 lidí

Česko mělo loni celkem 10 578 820 obyvatel. Za posledních deset let se počet zvedl o 291 600 a za posledních pět let o 73 400, a to hlavně díky cizincům. Od roku 2012 do loňska se do ČR přistěhovalo 24 900 Slováků, 5800 Rusů, 5400 Němců, 5300 Rumunů a 4700 Bulharů. Ukrajinců je o 500 víc. Zemi naopak opustilo 1100 lidí z Vietnamu. Vystěhovali se i Češi, do ciziny odešlo 6300 lidí.

V některých letech přibylo obyvatel i díky narozeným dětem. Tyto roky se střídají s těmi, kdy bylo víc zemřelých. Život se také prodlužuje. Od roku 2006 se u žen naděje dožití zvedla o 2,5 roku na 82,1 roku, u mužů o 2,8 roku na 76,2 roku. I tak je podle Němečkové střední délka života v ČR kratší zhruba o pět let než ve vyspělých západních státech.

Prodlužuje se i doba dožití po šedesátce. V roce 2006 měli před sebou šedesátníci 18,2 roku a šedesátnice 22,1 roku, loni to bylo u mužů 19,9 roku a u žen 24,2 roku.

Průměrný věk se loni zvedl o 0,2 roku

Lidí nad 65 let loni přibylo o 56 500. Bylo jich tak téměř 1,99 milionu a tvořili 18,8 % obyvatel. Za posledních deset let se seniorská skupina rozrostla o půl milionu.

Dětí do 15 let bylo 1,65 milionu a představovaly 15,6 % lidí v Česku. Za posledních deset let se jejich počet zvýšil o 167 000, loni to bylo o 23 600. Podíl ekonomicky aktivních lidí poklesl za desetiletí ze 71 na 66 %, loni jich ubylo o zhruba 55 000.

„Stárnutí se projevuje jak rostoucím podílem seniorů, tak rostoucím průměrným věkem. Ten se meziročně zvýšil na 42 let, za deset let je to o víc než dva roky,“ uvedla Michaela Němečková z ČSÚ. Meziročně se průměrný věk loni zvedl o 0,2 roku.