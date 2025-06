Obyvatel České republiky v prvním letošním čtvrtletí ubylo o více než 30 tisíc. Nejvíce lidí se vystěhovalo

Počet obyvatel České republiky se za první čtvrtletí letošního roku snížil o zhruba 32 600 na necelých 10,88 milionu. Zemřelo více lidí, než se narodilo. Záporný výsledek vykázala i zahraniční migrace, a tedy se ze země vystěhovalo více lidí, než do Česka přišlo. V obou případech však převládali občané Ukrajiny. Oznámil to ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ). Praha 9:50 12. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V prvním čtvrtletí letošního roku se počet obyvatel Česka snížil na 10 876 875 (Ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Počet zemřelých meziročně mírně vzrostl, narozených dětí a sňatků bylo naopak méně než za stejné období loňského roku. Počet rozvodů se výrazně nezměnil.

Mezi 1. lednem a 31. březnem letošního roku se počet obyvatel Česka podle statistiků snížil na 10 876 875.

„Za první tři měsíce letošního roku Česku ubylo 32,6 tisíce obyvatel, obdobně jako v 1. čtvrtletí roku 2024. Důsledkem převahy zemřelých nad narozenými poklesl počet obyvatel o 12,6 tisíce a zápornou bilancí zahraničního stěhování o dalších 20,1 tisíce,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Klesla porodnost i rozvodovost

Za první čtvrtletí roku 2025 se v Česku narodilo 18 100 dětí, meziročně o 14 procent méně. Snižování porodnosti pokračuje čtvrtým rokem, konstatovali statistici. Prvorozených dětí bylo 8400, druhorozených přibližně 7000 a dětí narozených ve třetím či dalším pořadí 2700. Nejčastěji rodily ženy narozené v letech 1993 až 1996. Mimo manželství se narodila téměř polovina dětí, konkrétně 48,1 procenta.

Během prvních tří měsíců tohoto roku zemřelo na 30 600 obyvatel Česka, o tři procenta víc než ve stejném období roku 2024. Zemřelých bylo podle ČSÚ meziročně více ve všech pětiletých věkových skupinách nad 70 let. Nejpočetnější byli zemřelí ve věku 80 až 84 let, kterých statistici evidují 5300, následuje 5200 úmrtí ve skupině obyvatel od 75 do 79 let.

Manželství v prvním čtvrtletí letošního roku uzavřelo 3 000 párů, o 12 procent méně než loni. Počet sňatků se snižuje třetím rokem v řadě. Nejvíce ženichů bylo ve věku 30 až 34 let, nevěstám bylo nejčastěji mezi 25 až 29 lety.

Rozvodem bylo za první tři měsíce ukončeno 4900 manželství, meziročně o dvě procenta méně. „Nejčetnější byly rozvody manželství po pěti, šesti a dvou letech trvání, což koresponduje s vyššími počty sňatků uzavřených v letech 2019, 2018 a 2022,“ uvedl ČSÚ. Tři pětiny rozvedených manželských párů mělo alespoň jedno společné nezletilé dítě.

Migraci dominují Ukrajinci

Do zahraničí se během prvního čtvrtletí z České republiky vystěhovalo zhruba 46 300 lidí, meziročně o 6100 méně. Za stejné období se přistěhovalo asi 26 200 osob, ve srovnání s minulým rokem o 2400 méně. V obou směrech převládali občané Ukrajiny, kterým Česko kvůli ruské agresi uděluje dočasnou ochranu.

„Stejně jako v 1. čtvrtletí roku 2024 byl úbytek obyvatel zahraničním stěhováním způsoben vysokým počtem osob, kterým skončila platnost pobytu v Česku. Většinově šlo o osoby, kterým ke konci března vypršela udělená mezinárodní ochrana,“ dodal statistický úřad.