Obyvatelé Českých Velenic se bojí zrušení nemocnice v Gmündu. Ošetření by se jim výrazně vzdálilo

Pro místní obyvatele to znamená výrazné zhoršení dostupnosti péče. „Čtyři dny jsem tam ležela se srdcem. A když vnuk spadl a rozsekl si obočí, jeli jsme tam hned,“ říká paní Marie z Českých Velenic. Stejně tak paní Naďa: „Bylo špatně vnukovi, malíček jsem měla zlomený, vždycky jsme jeli tam. Teď bych musela vlakem do Českých Budějovic nebo do Jindřichova Hradce.“

Podle vedení města by případné uzavření lůžkové péče znamenalo, že pacienti budou odkázáni pouze na ambulantní služby nové Zdravotní kliniky Gmünd. Místostarosta Českých Velenic Pavel Chabiniok upozorňuje, že to není plnohodnotná náhrada: „Obáváme se, že nové ordinace nebudou mít smlouvy s českými pojišťovnami. Vše se bude platit a pacienti přijdou o možnost rychlého a dostupného ošetření.“

Obavy sdílí i rakouská strana. Místostarosta Gmündu Jürgen Trsek potvrdil, že nemocnice je klíčová nejen pro pacienty, ale i pro ekonomiku regionu: „Zaměstnává 430 lidí, nemocniční kuchyně vaří pro školy i seniory. Je tu mnoho lokálních dodavatelů. Pokud lidé přejdou pracovat jinam, třeba do Zwettlu, odstěhují se i z Gmündu.“

Města na obou stranách hranice proto spustila petice a společně se snaží přesvědčit zřizovatele, aby nemocnici v původním rozsahu zachoval. Zastupitelé Českých Velenic zároveň oslovili i vedení Jihočeského kraje s výzvou k podpoře. Budoucnost nemocnice ale zatím zůstává nejistá.