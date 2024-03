Obyvatelé Dolní Lutyně plánují kvůli gigafactory referendum. Hlasovat by chtěli už v červnu

Lenka Černochová, pětatřicetiletá matka dvou malých dětí, bydlí s rodinou u polí, kdy by měla v budoucnu stát gigafactory. „Chodíme každý den s rodinou na procházky a využíváme to tady aktivně k odpočinku, k relaxaci,“ říká.

Lenka Černochová založila petici a teď chce spolu s přípravným výborem od původců stavby upnout síly k referendu. „Nejlepší by bylo, kdyby to referendum bylo vypsané k volbám, které budou do evropského parlamentu. Obyvatelé Dolní Lutyně a Věřňovic by přišli k referendu, takže by se vlastně zabily dvě mouchy jednou ranou,“ vysvětlila Černochová. Další variantou je, že by referendum vyhlásila přímo obec. Jednat o to má rada na konci března.

„Pokud bych se měla ráno vzbudit a dívat se jako do haly, kde se zpracovává lithium a další věci, které jsou nebezpečné, tak bych z toho neměla dobrý pocit,“ dodává Lenka Černochová.