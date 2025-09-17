Obyvatelé Lhotky na Přerovsku jsou proti rozšíření lomu Hrabůvka. ‚Tlak bude obrovský,‘ říká radní
Obyvatelé Lhotky, místní části Hranice, mají obavy z případného rozšíření lomu Hrabůvka, respektive těžby směrem k jejich domům. Sepsali proto petici. Požádali v ní vedení města o podporu. Zástupci lomu ale tvrdí, že rozšíření těžebních ploch aktuálně nepřipravují.
Šedesátiletý Rudolf Synek bydlí ve Lhotce, místní části Hranice, celý svůj život a domek má těsně pod kopcem. „Dalo by se říct, že je to první dům na ráně. Máme k tomu lomu nejblíž,“ říká pro Český rozhlas Olomouc pan Synek.
Poslední roky se těžba významně rozšiřuje, což pocítili i místní. „Je to fatální. Na hluk nebo prach si člověk zvykne, ale na co si nezvykne, jsou ty otřesy. Na to se nedá zvyknout,“ pokračuje dále.
„Na jaře se na pozemcích objevily kolíky a dělaly se sondy. Máme strach z toho, aby nám předěl, který ten kopec tvoří, nezmizel,“ říká předseda osadního výboru Lhotka Petr Konečný.
Petici proti rozšiřování lomu podepsala drtivá většina obyvatel. Po zastupitelích města žádali záruky, aby těžařům neprodali strategický dvouhektarový pozemek. Zastupitelé je jednomyslně podpořili.
„Nedovedu si představit, že bychom se jako zastupitelé postavili proti zájmu občanů místní části Lhotka,“ říká nezávislý místostarosta Karel Machyl.
Obec vs. Heidelberg Materials
„Tlak na vytěžení ložiska bude obrovský a ta společnost určitě uvažuje do budoucna. Bavíme se tady ale o horizontu pět, sedm, možná deset let a více,“ pokračuje místostarosta.
Suroviny dochází a lomy dosluhují, varuje náměstek. Svaz obcí: Na novou těžbu nejsme připraveni
Číst článek
Mluvčí společnosti Heidelberg Materials Klára Šestáková ale ubezpečuje, že o rozšíření těžebních ploch mimo hranice současného povolení v současnosti neusilují. „Pro vyhodnocení případné možnosti rozšíření těžby by bylo nutné provést další průzkumné práce,“ vysvětluje mluvčí.
„V dohledné době proto o rozšíření stávajícího těžebního povolení neuvažujeme. Žádné kroky k získání zmíněného pozemku od města Hranice nepodnikáme,“ dodává Šestáková.
Petr Konečný tomu ale nevěří. „Tlak na to, aby se lom rozšiřoval a těžilo se tam kamenivo, tady bude. Z našeho pohledu je potřeba se o to postarat. My ten lom nechceme, nechceme být na zápraží,“ uzavírá Konečný.
Vzhledem k nedostatku stavebního materiálu v Česku navrhuje vláda stanovit celkem 47 ložisek kamene a štěrkopísku ložisky strategického významu. Lom u Lhotky mezi nimi podle ministerstva průmyslu a obchodu není.