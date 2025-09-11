Obyvatelé Martinic a Horního Lapače opět blokují silnice. Žádají dostavbu dálnice D49
V Martinicích a Horním Lapači na Kroměřížsku ve čtvrtek místní opět blokují průjezd obcí. Protestují tak proti oddalování zprovoznění téměř dokončeného úseku dálnice D49 z Holešova do Fryštáku. Obě obce teď zatěžuje nadměrná doprava. Protestu v Horním Lapači se účastní podle Českého rozhlasu Zín asi čtyři desítky lidí. Zatím není jasné, kdy protest skončí, nahlášený je do 18 hodin.
Úsek dálnice D49 vede blízko obcí a měl by z nich odvést podstatnou část tranzitní dopravy. Ředitelství silnic a dálnic loni v prosinci otevřelo první úsek dálnice mezi Hulínem a Holešovem na Kroměřížsku dlouhý asi 9,8 kilometru. Sjezd z dálnice končí na kruhové křižovatce mezi Martinicemi a Holešovem.
Navazující 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice do Fryštáku na Zlínsku je téměř hotový, jezdit se po něm ale nedá. Chybí dokončit především dvousetmetrový sjezd z dálnice na kruhový objezd u Fryštáku.
Kvůli žalobě Dětí Země a následným rozhodnutím soudu a ministerstva dopravy přišlo ředitelství o stavební povolení. Nutný je i nový proces EIA, který se zabývá vlivem stavby na životní prostředí.
Řidiči tak musí dále jezdit po souběžné silnici vedoucí přes Fryšták, Horní Lapač a Martinice. Podle martinického starosty Pavla Fiuráška (BEZPP za Obec Martinice pro Vás) obcí denně projede 13 000 aut, což způsobuje prašnost i otřesy v domech, obává se i o bezpečnost chodců.
Na zvýšenou intenzitu dopravy si stěžuje i starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková (BEZPP za KDU-ČSL). „Po otevření přivaděče z dálnice D49 u Holešova je zvýšená intenzita dopravy. Začala nás tady trápit i nákladní doprava. Hlavně to děláme proto, že chceme bezpečí pro naše občany,“ říká starostka.
V obci s téměř 300 obyvateli je jeden přechod. Dřív neměly například děti problém přejít přechod při cestě do školy. „Rodiče byli zvyklí, že se mohli spolehnout na to, že ten přechod přejdou, ale aut je už skutečně hodně,“ tvrdí starostka.
Před dvěma týdny se obyvatelé Horního Lapače zapojili do stejného protestu v sousedních Martinicích. Ve čtvrtek chtěli uspořádat vlastní protest. „Chtěli jsme upozornit, že se to týká i jiných obcí než Martinic, dalších obcí podél silnice, je to regionální problém,“ doplňuje Hudečková.
Otevření dálnice možná na jaře
Do Martinic na začátku týdne zavítal i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Dálnice by se podle něj mohla otevřít příští rok na jaře.
„Děláme opravdu všechno, abychom jeden jediný den nepromeškali. Do konce října by mělo proběhnout veřejné projednání EIA. To je významný krok. Míříme k tomu, abychom v ideálním případě mohli mít stanovisko EIA na přelomu listopadu a prosince. To je práce ministerstva životního prostředí. Hned na to navážou naše kroky, abychom opravdu dokázali tu stavbu dokončit v co nejkratším čase,“ řekl Kupka. Termíny ale podle něj není možné uspíšit.
„V tomhle případě platí, že stát se musí podřídit rozhodnutí soudu, jakkoli se mně třeba osobně nelíbí. Byl bych mnohem raději, kdyby ta dálnice už v plném rozsahu sloužila, ale děláme všechno proto, aby to opravdu teď proběhlo co nejrychleji s co nejkratšími termíny, které ale jsou jasně ukotvené v zákoně,“ řekl ministr. Na krajské úrovni je možností omezení tranzitní dopravy pro nákladní auta přes Martinice a okolní obce.