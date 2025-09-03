Obyvatelé Přerova hlasují o návrzích participativního rozpočtu. Autoři představí sedmnáct projektů

Obyvatelé Přerova budou mít možnost hlasovat o nových návrzích participativního rozpočtu. Celkem sedmnáct projektů na zlepšení veřejných prostor se jim představí ve středu od 16.00. „Zároveň tímto dnem odstartuje také veřejné hlasování, které potrvá až do pátku 3. října. Vítězné návrhy zveřejníme nejpozději do deseti dnů po jeho dokončení,“ vysvětlila mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Městský dům v Přerově

Obyvatelé Přerova hlasují o návrzích participativního rozpočtu (ilustrační foto) | Foto: Stanislav Heloňa | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Veřejné projednání nových návrhů v rámci participativního rozpočtu se koná ve středu od šestnácti hodin v Městském domě v Přerově. Vybraných projektů jak zlepšit veřejné prostory města je tentokrát sedmnáct, zjistil Český rozhlas Olomouc.

Představovat je budou jejich autoři z řad veřejnosti. Samospráva na projekty vyčlenila jeden a půl milionu korun. Maximální částka na jeden návrh činí 750 tisíc korun.

„Navrhovatelé dostanou příležitost představit své projekty veřejnosti, vysvětlit jejich přínos a odpovědět na případné dotazy. Zároveň tímto dnem odstartuje také veřejné hlasování, které potrvá až do pátku 3. října. Vítězné návrhy zveřejníme nejpozději do deseti dnů po jeho dokončení,“ vysvětlila mluvčí Chalupová.

V minulosti samospráva Přerova nechala v rámci participativního rozpočtu vybudovat například Fit stezku, kuličkovou dráhu a takzvaně zelenou autobusovou zastávku.

