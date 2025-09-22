Obžaloba je fikce státního zástupce, tvrdí Redl. Na otázky žalobce i soudu ale odmítl odpovídat
Na závěr prvního jednacího dne v kauze Dozimetr promluvila po více než třech letech i její údajná ústřední postava, zlínský lobbista a podnikatel Michal Redl. Podle obžaloby měl skrze expolitika Petra Hlubučka dosazovat své lidi do vedoucích pozic v pražském dopravním podniku a díky tomu ovlivňovat zakázky a získávat z nich peníze na úplatcích. Celkem ho státní zástupce viní ve čtyřech bodech obžaloby, z nichž k jednomu se už Redl přiznal.
Údajná hlava organizované skupiny v kauze Dozimetr, zlínský lobbista a podnikatel Michal Redl se během prvního jednacího dne příliš neprojevoval. Odmítl se bavit i s přítomnými novináři. Kdykoliv to bylo možné, nechal za sebe mluvit své obhájce.
Když ale soudce umožnil obžalovaným, aby soudní jednání probíhalo v jejich nepřítomnosti, Redl toho nevyužil. Na soudní stání tak zřejmě bude docházet pravidelně.
Žalobce Redla viní ve čtyřech bodech obžaloby, k jednomu z nich se v pondělí lobbista a podnikatel přiznal. Jde o část kauzy, ve které je odposlechy doloženo, že Redl nejen užíval, ale i distribuoval kokain. Se zbylými třemi body obžaloby Redl nesouhlasí, stejně tak mu vadí jejich právní kvalifikace a navržený trest.
Prohlášení ano, dotazy ne
Přesto už dopředu avizoval, že svou výpověď omezí jen na stručné vyjádření. Na otázky soudu i státního zástupce odmítl odpovídat. „Vrchní státní zástupce mi zpřístupnil pouze necelá dvě procenta důkazů shromážděných v přípravném řízení,“ vysvětlil Redl údajný důvod. Na totéž poukazovali před začátkem jednání i jeho obhájci. Poté, co neuspěli se stížnostmi u soudce a soudního senátu uvedli, že podají stížnost kvůli porušení unijního práva i k Evropské komisi.
Redl je totiž přesvědčený, že soudním jednáním je porušováno jeho právo na obhajobu. Tvrdí, že žalobce má k dispozici výpovědi v hlavní větvi kauzy původně spoluobviněného Mateje Augustína. Vůči němu ale státní zástupce obžalobu v září stáhl, údajně proto, že začal s žalobcem spolupracovat. „Upozorňuji, že s těmito výpověďmi je obeznámen vrchní státní zástupce a dokonce i média, která o nich referují. Ovšem já coby spoluobžalovaný a konečně ani soud jsme k nim neměli přístup,“ podotkl Redl.
„Za této situace lze hovořit o iluzorním výkonu obhajoby, neboť nejsou zpřístupněny všechny důkazy, které má k dispozici vrchní státní zástupce. A nemohou tak efektivně uplatňovat svá procesní práva,“ doplnil. A závěry obžaloby označil za fikci s tím, že žádné vztahy nadřízenosti či podřízenosti ve skupině nebyly, což dokládal Pavlem Dovhomiljou, který působil v dopravním podniku ještě před údajným založením skupiny.
„Rovněž zde neexistoval žádný dlouhodobý plán na páchání trestné činnosti. Jsem přesvědčen, že kdyby byly soudu zpřístupněny všechny důkazy z přípravného řízení, zejména veškeré odposlechy, tato skutečnost bude prokázána,“ ujišťoval s dovětkem, že se ani nikdy neúčastnil osnování předání nějakého úplatku. „Vrchní státní zástupce postupoval selektivně, když bral v potaz pouze takové odposlechy, které mají navozovat takový dojem,“ tvrdí Redl.
Kategoricky vyloučil, že by předal půl milionu korun Petru Hlubučkovi. Na závěr apeloval na soud, aby „zajistil zpřístupnění dosud utajovaných důkazů ze strany vrchního státního zástupce, aby mohl efektivně vykonávat své právo“.
Žalobce Adam Borgula na výpověď Michala Redla nijak nereagoval. V obžalobě ale Redlovu pozici v rámci organizované skupiny popisuje jako klíčovou. A dokládá to nejen zahrnutým sledováním a odposlechy, ale také výpověďmi dalších členů skupiny, kteří již se žalobcem spolupracují. Podle Borguly to byl právě Redl, který vše organizoval, řídil a skrze další členy skupiny rozděloval peníze a příkazy.
Modus operandi celé skupiny popsal server iROZHLAS.cz už v neděli na základě bezmála třísetstránkové obžaloby. Státní zástupce Adam Borgula, který případ dozoruje, v dokumentu píše, že zejména s využitím Hlubučkova vlivu měla skupina dosadit do vedoucích pozic jednotlivých odborů a jednotek dopravního podniku své lidi. Ti pak měli jít skupině „na ruku“, tipovat zakázky vhodné k ovlivňování, tlačit na podnikatele a žádat po nich za přidělení zakázek či prodlužování kontraktů úplatky.