Smrt pod soupravou metra na Andělu bude řešit soud. Státní zástupce podal na dvojici mladíků obžalobu

Státní zastupitelství obžalovalo nezletilého mladíka ze smrtelného ublížení na zdraví muži, který letos v lednu zahynul pod soupravou metra na pražském Andělu. Druhý mladistvý čelí v souvislosti s incidentem obžalobě z výtržnictví. Případem se bude zabývat Městský soud v Praze. Uvedl to mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Tragédii, která se stala 23. ledna večer, předcházela podle dřívějších informací hádka a strkanice na eskalátorech

„Ve stručnosti lze konstatovat, že obžaloba byla podána pro jednání, které bylo u jednoho obviněného kvalifikováno jako provinění výtržnictví spáchané ve spolupachatelství a provinění těžkého ublížení na zdraví, kterým byla způsobena smrt. Ve vztahu k druhému obviněnému pak bylo jednání kvalifikováno jako provinění výtržnictví spáchané ve spolupachatelství,“ popsal mluvčí.

Bližší údaje nechce zastupitelství k případu poskytovat s ohledem na nízký věk obžalovaných.

Konflikt začal na eskalátorech

Tragédii, která se stala 23. ledna večer, předcházela podle dřívějších informací hádka a strkanice na eskalátorech. Šestnáctiletý chlapec a jeho o rok mladší kamarád údajně napadli procházejícího muže.

Starší z hochů pak na něj podle kriminalistů znovu zaútočil i pod schody, kde ho uchopil do „kravaty“ a strčil ho směrem ke kolejišti. Muž doklopýtal k hraně nástupiště, přepadl a přijíždějící souprava ho přejela.

Událost zaznamenaly kamery. Mladík se podle zdroje blízkého vyšetřování ke strčení do muže přiznal. Uvedl ale, že ho nechtěl usmrtit nebo zranit. Své počínání vysvětlil tím, že muž předtím na eskalátoru nadával jeho kamarádce a strčil do ní.

Dospělému by za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti hrozilo osm až 16 let vězení. U mladistvých se sazby snižují na polovinu, přičemž ale horní hranice sazby nesmí převyšovat pět let a spodní hranice rok odnětí svobody.