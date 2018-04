Kauza Nemocnice Na Homolce Kauzu Nemocnice Na Homolce policie rozdělila na tři okruhy. První se týká digitalizace chorobopisů za 146 milionů korun a nákupu gama nože za 140 milionů korun, z něhož se již u soudu zpovídá Dbalý a dalších šest lidí. Do Dbalého kapsy mělo jít 28 milionů.

Druhá část kauzy se týká poradenských zakázek. Policie kvůli nim vedle exšéfa Homolky obžalovala advokáta Davida Michala či účetní Emilii Bialešovou a další tři lidi. Obvinění si mezi sebou údajně předali úplatky v celkové výši přes deset milionů korun a nemocnici způsobili škodu 50 milionů korun.

Dbalého a další čtyři lidi policisté ve třetí větvi kauzy obvinili v únoru 2016. Případ se týká tří okruhů veřejných zakázek. Jedním z nich jsou poradenské služby, druhým dodávka pro pracoviště navigované chirurgie a třetí poskytování správy a vývoje aplikací.

Vyšetřování a soudní rozhodování v kauze se přibližně o rok zbrzdilo. Dbalý kvůli údajným psychickým potížím nemohl chodit k hlavnímu líčení ani se seznamovat se spisem. Detektivové ho kvůli tomu sledovali, a státní zástupce dokonce navrhl, aby se vrátil do vazby. Exředitel Nemocnice totiž podle něj simuloval. „Sledování ukázalo, že obviněný neuvádí svému lékaři a orgánům činným v trestním řízení pravdu,“ konstatoval. Soud nakonec návrh na vzetí Dbalého do vazby zamítl, lékař si na sledování stěžuje u Ústavního soudu.

Server iROZHLAS.cz prostudoval obžalobu, která popisuje korupční systém, pomocí něhož podle vyšetřovacího týmu z elitního ústavu odtékaly peníze. Homolka za Dbalého éry v letech 2008 až 2011 uzavřela smlouvy na právní, medicínsko-účetní poradenství a konzultační služby.

Podle vyšetřovatelů je však nepotřebovala nemocnice, ale spíše Dbalý kvůli úplatkům. „Vladimír Dbalý považoval systém úplatků za zcela běžnou věc. Poměrně obvyklé bylo uzavírání fiktivních smluv na poradenství, které ten který ochotný zájemce oficiálně uzavřel s Nemocnicí Na Homolce a následně Dbalému nosil část takto získaných prostředků,“ líčí obžaloba údajný tunel do nemocnice.

Obvyklé podle ní bylo také nakupování možnosti dodávat do elitní nemocnice či některé z jejích dceřiných firem služby nebo zboží. Někdejší šéf nemocnice si navíc podle detektivů byl jistý krytím. „Spoléhal na to, že jej před orgány činnými v trestním řízení ochrání jeho právníci, respektive jeho spojka v policii,“ zmiňuje obžaloba.

Styčný bod s kauzou Bereta

Onou spojkou byl bývalý policista, dnes soukromý detektiv Igor Gáborík. Ten představuje styčný bod s dalším třaskavým případem současnosti, kauzou vynášení citlivých policejních informací Bereta. Gáborík je jejím hlavním aktérem. Právě on, jak tvrdí detektivové v kauze Bereta, skupinu kolem Dbalého informoval o průběhu policejního vyšetřování kolem nemocnice. Exředitel díky němu údajně věděl, kdy si pro něj kriminalisté přijdou.

Ze zabaveného Dbalého telefonu policisté podle obžaloby zjistili, že někdejší šéf Nemocnice Na Homolce si s Gáboríkem posílal SMS kopírující zápisy v diáři.

Právě Dbalého zápisník je klíčovým důkazem celé kauzy kolem Nemocnice Na Homolce. Bez něj by si nejspíš on ani další obvinění nevyslechli. Dokument u ředitele nemocnice policisté našli v počítači při první domovní prohlídce. Jsou v něm datované pracovní poznámky: schůzky, postřehy o kolezích, ale také zápisky o schůzkách s lobbistou Ivo Rittigem či jeho tehdejšími advokáty.

Dbalý si však do diáře zapisoval také informace ze soukromí: o jeho rodině, mejdanech, které označoval anglickým výrazem „binge“, při nichž byl „tipsy“ (anglicky opilý), a o „sněžení“, tedy konzumaci kokainu.

Pro policii je však zásadní, že exředitel Nemocnice Na Homolce si zapisoval i údaje o „moolah“ a „moo“. Anglickým výrazem pro peníze podle vyšetřovatelů označoval úplatky. Deník však obsahuje také zmínky o nákupech luxusních hodinek, známek či samurajského meče. V diáři také popsal schůzky, kde se podle obžaloby řešilo, jak nemocnici tunelovat.

Devět verzí zápisníku

„Psal diář průběžně po celých pět let. Jak z něj lze vyčíst, události zapisoval zpětně s odstupem několika dnů, v závislosti na množství událostí, které se odehrály,“ píše vyšetřovací tým. Dokument zajistili celkem v devíti verzích: Dbalý ho tvořil na několika počítačích, detektivové ho tak získali v různých fázích rozpracovanosti, přičemž jeho konečná verze má podle nich 283 stran.

Existuje však ještě jedna upravená, útlejší verze poznámek. Policisté ji zabavili až při druhé domovní prohlídce u Dbalého. Podle obžaloby první prohlídku nečekal a po zabavení poznámek zpanikařil. Detektivové jsou přesvědčeni, že vzhledem k výbušnému obsahu dokumentu se ho zprvu bál ukázat i svým obhájcům a známým. A proto se ho rozhodl pročistit.

Obžaloba optikou paragrafů Vladimír Dbalý – přijetí úplatku, porušení povinnosti při správě cizího majetku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže

Zdeněk Čáp – podplacení, porušení povinnosti při správě cizího majetku Josef Kantůrek – podplacení, porušení povinnosti při správě cizího majetku

Emilie Bialešová – podplacení, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky

Roman Žďárek - zjednání výhody při zadání veřejné zakázky

David Michal – podplácení, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky

„Úpravy spočívaly ve vyškrtání všech pasáží, které považoval za problematické, tedy o předávání úplatků, placených dovolených, smlouvách o poradenství, zmínky o Ivo Rittigovi, užívání drog či nákupu cenných věcí. Celkem seškrtal 80 stran nejožehavějších zápisů,“ vypočítává policie.

Několik poznámek podle ní naopak připsal, aby mohl dokument vydávat za podklady pro připravovanou knihu o českém zdravotnictví. „Fakt začínám uvažovat o sepsání knihy, jak to chodí v českém zdravotnictví,“ cituje obžaloba poznámku z upravené verze diáře. Krytí Dbalému podle policie poskytl jeho kamarád—nakladatel, jenž mu dlužil peníze.

Podle obžaloby Dbalému obstaral smlouvu antedatovanou k 16. září 2013 na vydání knihy nazvané Příběh nepohodlného ředitele. Vyšetřovací tým verzi o vydání knihy nerozporuje, nevěří mu ale jeho verzi o směsi fikce a reality. „Vše svědčí pro závěr, že si Dbalý diář psal jako deník skutečných událostí,“ jsou přesvědčeni.

Vyšetřovatelé se zaměřili na vyškrtané záznamy a na 45 stranách obžaloby je porovnávají s realitou, aby soud přesvědčili, že Dbalý popisuje skutečné události. Obešli například prodejny luxusního zboží, kde podle diáře někdejší ředitel nemocnice nakupoval.

„Nákup dalšího investičního zlata (Codex gigas) a stříbra (1 kilo australská mince + 60. výročí bitvy u Stalingradu) v Obecním domě za 90 tisíc korun,“ zapsal si třeba Dbalý k datu 18. března 2009. Kriminalisté si pak od prodejce z náměstí Republiky vyžádali účet vystavený 24. března 2009. „Vyplývá z něj, že 18. března 2009 tam Dbalý za 83 tisíc korun zakoupil stříbrnou minci k 60. výročí bitvy u Stalingradu, sadu tří zlatých medailí Codex Gigas a stříbrnou minci Australian Silver coin o hmotnosti 1 kilogramu,“ zjistili.

Stejně tak policie dohledala účty od nákupů známek, hodinek či sportovních potřeb. Řadu předmětů, o jejichž nákupech Dbalý píše ve svých poznámkách, navíc nalezla u něj doma při domovních prohlídkách či v kufru, který mu zabavila.

Záznamy z e-mailu a telefonu

Vladimír Dbalý V Nemocnici na Homolce pracoval od roku 1990 jako neurochirurg.

V září 2004 se stal primářem.

O dva roky později byl pověřen, aby zastával funkci ředitele.

V prosinci 2006 byl do funkce ředitele jmenován po výběrovém řízení, o němž podle policie, která čerpá z Dbalého poznámek, bylo předem rozhodnuto.

V březnu 2012 se po sílících podezřeních kolem hospodaření nemocnice funkce vzdává a rozvazuje i pracovní poměr.

V červnu 2014 jej policie zatýká a soud posílá do vazby kvůli obvinění ze zmanipulování zakázky na digitalizaci chorobopisů, na ni se postupně nabalují obvinění za manipulace i při dalších tendrech.

U soudu se navíc obžaloba chystá vytáhnout i další trumf: vyšetřovatelé se dostali k bývalému služebnímu telefonu Dbalého a záznamům z jeho pracovního e-mailu. A opět nabízejí porovnání s poznámkami.

Kriminalisté například porovnali zápis ze 7. ledna 2009, v němž Dbalý zmiňuje obavy, že by mohl přijít o ředitelský post. „V pátek máme jít za Kabátkem,“ zapsal si mimo jiné. Na mysli měl svého přímého nadřízeného z ministerstva zdravotnictví Zdeňka Kabátka, který dnes šéfuje Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Kriminalisté z telefonu exšéfa Homolky vytáhli jeho SMS komunikaci ze stejného dne. Psal si s další obžalovanou, účetní nemocnice Emilií Bialešovou, která mu podle policie pomáhala nemocnici tunelovat. Z SMS výměny vyplývá, že do chodu nemocnice mluvil lobbista Ivo Rittig.

‚Domluvím čerta první kategorie‘

„Bunda chce schůzku v pátek, tak nevím. Jak to dopadne?“ strachoval se Dbalý. „Dopadne to dobře, vím to. Děláme maximum. Já si ještě domluvím na příští týden čerta první kategorie, ať víme, co se děje. Hlavně zachovej klid, on ti pomůže,“ uklidňovala Dbalého Bialešová.