Státní zástupkyně podala obžalobu na muže, který vyhrožoval Babišově rodině. Stále mu hrozí vězení

Na návrh pražské policie včera státní zástupkyně podala obžalobu na muže, který vyhrožoval rodině premiéra Andreje Babiše (ANO) zastřelením, iROZHLASU.cz to potvrdil šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Trestní stíhání je nadále vedeno vazebně, muži za spáchání zločinu vydírání hrozí dva až osm let ve vězení. Praha 9:27 30. dubna 2021

K výhrůžkám Babišově rodině se obviněný muž přiznal. Jako první na případ upozornil server Aktuálně.cz. Ten napsal, že vydírání souviselo s tím, jak se kabinet v čele s Babišem vypořádává s koronavirovu krizí.

Dvaatřicetiletý muž, který rodině premiéra vyhrožoval, už v minulosti dostal podmínku za výhrůžky romskému sdružení. Pokud by se jeho vina potvrdila nyní, hrozilo by mu, že za mřížemi stráví dva až osm let.

Obviněný byl do Česka vydán v únoru ze Španělska na základě evropského zatykače. Soud tehdy muže poslal do vazby, existovala totiž obava, že by se mohl vyhýbat trestnímu stíhání. Jak Radiožurnál dříve zjistil, muž má trvalé bydliště hlášené na úřadě města ve středních Čechách.

„Jak sám o sobě řekl, žije tuláckým způsobem života,“ přiblížil dříve pro iROZHLAS.cz soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Lukáš Svrček, proč obviněného muže poslal v sobotu 27. února do vazby. Dalším důvodem bylo to, že by mohl pokračovat v trestné činnosti.