Vykořisťování či nucená prostituce. Policie navrhuje obžalobu šesti lidí v případu moderního otroctví

Policie navrhla obžalovat šest lidí v dalším případu takzvaného moderního otroctví. Organizovaný gang podle kriminalistů nalákal do Velké Británie sociálně slabé Čechy z Ústeckého kraje na slib dobře placené práce, v cizině je následně vykořisťoval a ženy nutil k prostituci. V tiskové zprávě o ukončení vyšetřování to v úterý uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Praha 10:25 25. října 2022

Gang podle vyšetřovatelů nabízel „legální práci“ nejméně od roku 2019. Pět obviněných takto vyhledávalo české občany v tísnivé životní situaci. „Soustředili se zejména na osoby s minimálním sociálním zázemím, které neměly žádné blízké příbuzné a u nichž byl předpoklad, že nebudou v České republice nikým postrádány,“ uvedl Ibehej.

Vyhlédnutým obětem – čtyřem mužům a dvěma ženám – gang slíbil ubytování v okolí Nottinghamu, práci a velký finanční výdělek.

„Obvinění využívali tísně obětí, jejich neznalosti cizího jazyka a závislosti na pachatelích. Za odvedenou práci poškozeným nedávali téměř žádné peníze či disponovali platebními kartami k jejich bankovním účtům,“ shrnul mluvčí.

Pět lidí čelí obvinění za obchodování s lidmi a kuplířství. Třem z nich za to hrozí pět až 12 let vězení, ostatním dvěma pak dva až deset let.

Poslední obviněný se podle policistů snažil ovlivňovat vyšetřování případu. Za maření spravedlnosti a také za nedovolené nakládání s drogami ho soud může poslat za mříže až na pět let.

Na případu s krycím názvem Zbojník pracovala česká centrála ve společném vyšetřovacím týmu s britskými policisty z hrabství Nottingham. Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí na Labem, jeden z obviněných skončil ve vazbě.